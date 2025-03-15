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學甲蜀葵花文化節登場 2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。

學甲蜀葵花文化節今天在台南學甲熱鬧登場，蜀葵花將陸續開放、花季長達2個多月，株高達2公尺，光華里民活動中心周遭美不勝收的夢幻花海是台南春日賞花亮點。23日起舉辦「蜀葵花藝術Party」，每周末不間斷街頭藝人表演，活動直到4月27日。

市府農業局長李芳林表示，學甲蜀葵花節已第12年，今年蜀葵景觀專區達2.6公頃，除蜀葵花還搭配鼠尾草、火焰雞冠花、紅藜、油菜、萬壽菊等多種花卉，展現層次豐富的繽紛花田。結合在地青農展售學甲農漁特產，漫步花田、品嘗美食，感受悠閒慢活的幸福時光。

市長黃偉哲表示，感謝學甲慈濟宮贊助主燈「彩鳳騰飛」成為園區亮點，大受好評的「龍遊花海」也持續展出，並設置LED燈光裝置，讓夜晚的蜀葵花海呈現夢幻景象。為推廣蜀葵之美，活動現場還有鶯歌陶藝老師設計「蜀葵造型撲滿」，DIY彩繪200份，拼貼手提袋80份與紀念馬克杯300份。

農會輔導科王科長仁志表示，活動期間舉辦「寫生比賽」，讓民眾以畫筆紀錄花海盛況。現場更有DIY手作體驗、青農農特產品展售、集章闖關等豐富活動，並安排舞蹈、音樂、魔術等表演，預計花季期間吸引超過10萬人次造訪。

學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。
學甲蜀葵花文化節登場，2.6公頃繽紛花海熱鬧迎賓兩個月。圖／台南市農業局農會輔導科提供。

台南 花田 青農

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