醫療資源城鄉差距大 蕭美玲籲關注「不山不市」地區

嘉義縣偏鄉醫療資源缺乏，番路鄉隙頂距離山下醫院約1小時車程，為了提升偏鄉醫療服務，行政院衛生署前副署長蕭美玲媒合肝病防治學術基金會，今天在正旺製茶廠提供免費保肝抽血與腹部超音波檢查，還結合番路衛生所定期成人健檢，吸引逾百人參加。

蕭美玲指出，平地市區醫療資源充足，山區離島醫療也逐漸提升，現在困難點是「不山不市」地區，因緣際會到訪嘉義隙頂，發現當地缺乏醫療資源且距離遙遠，又不屬於山區無法爭取更多資源，媒合肝病防治學術基金會抽血及超音波檢查。

肝病防治學術基金會嘉義分會執行長、嘉義基督教醫院肝膽胃腸科醫師陳啟益說，肝臟沒有神經、沒有痛覺，生病很難察覺，目前檢驗方式有抽血、照X光，有時可抽血檢出，有時要超音波才能發現，使用「迷你超音波」上山為民眾篩檢，盼早期發現早期治療。

番路鄉衛生所主任兼醫師林文淵說，隙頂地區醫療資源較不足，附近只有衛生所每周四巡迴醫療，以及石桌地區阿里山醫療站，若要做詳細檢查就要下山，距離嘉義市區車程約1小時，首次結合超音波檢查舉辦成人健檢，民眾報名踴躍，吸引逾百人參加。

隙頂社區發展協會理事長陳善宏、總幹事黃俊瑋等人協助，鼓勵隙頂茶農出門參加檢查，為健康把關。番路鄉長蕭博勝說，隙頂大多都是茶農，平時忙著工作，健康檢查就近服務，提升便利性。茶農說，就近檢查不用下山，發現肝臟有一些異常，後續會追蹤治療。