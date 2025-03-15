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嘉市國際3分鐘影片大賽獲獎作品揭曉 台灣作品最多…共創影像新世代

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供
第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供

第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎，比賽吸引世界各地影像創作者參賽，來自全球超過百件作品，經各階段嚴格評選，最終選出30部優秀作品決選，市長黃敏惠公布金、銀、銅獎得主，頒發獎金及紀念獎座恭喜獲獎者。

金銀銅得獎名單：金獎、導演：法努什·阿貝迪·雷納尼Farnoosh Abedi Renani，作品：HOLY WEIGHT神聖的重量、國籍：伊朗。銀獎、導演：琳娜·塔東特、索菲安·舒艾卜Lyna Tadount, Sofian Chouaib，作品：Ya Hanouni親愛的、國籍：法國。銅獎、導演：王示衡、作品：The Sealed God Within the Walls入壁神君、國籍：台灣。

這屆邀請台灣、法國、菲律賓專業影像工作者擔任評審，分初選與決選，得獎作品涵蓋社會關懷、個人情感、科技與人性等當代性議題，展現創作者短片融入深刻思考，向世界傳遞自己聲音，得獎者來自不同文化背景，反映影像創作多元面貌。

決選主席馮賢賢導演說，影片大賽競爭激烈，優秀作品多，決選過程熱烈討論。每位評審都有鍾愛作品，意見難免分歧，透過討論交流，得獎名單囊括大多數評審認同傑出作品。希望優秀作品被更多觀眾看見，短短3分鐘講述完整故事，深刻打動人心、傳遞情感，展現幽默與創意，極具挑戰。

銅獎獲獎作品「入璧神君」，描述導演爸爸是他一生創作啟蒙者，也是創業路重要支柱。是這座城市一直鼓勵他創新實驗性創作；銀獎、金獎獲獎導演不能到場，透過影像分享感言，感謝影片被看見，獲獎對團隊是榮耀。

文化局長謝育哲說，國際3分鐘影片大賽規畫2場次獲獎作品特映及映後座談，明晚7時半、30日下午4時在博物館放映，邀請得獎者分享影片發想與拍攝歷程心得，免費入場，嘉市將持續推動影像藝術發展，成為全球影像創作者創意據點。

詳情請至「嘉義市國際三分鐘影片大賽」網站（http://3MVC.chiayi.gov.tw）查詢。2025嘉義國際藝術紀錄影展，官方臉書（https://www.facebook.com/ciadff/）；2025嘉義市國際三分鐘影片大賽，FB官方臉書（https://www.facebook.com/3minvideocompetition）。

第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供
第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供
第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供
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第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供
第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供
第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供
第6屆嘉義市國際3分鐘影片大賽，上午在市立博物館公布得獎名單頒獎。圖／嘉市府提供

創作者 嘉義 影片 攝影比賽

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