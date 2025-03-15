超萌！南美館二館前5隻高泰迪熊氣偶排排坐 成打卡熱點

「坐起來的熊熊特別可愛吧！」台南市長黃偉哲在臉書貼出5隻可愛的「精典泰迪熊」氣偶排排坐照片，這是台南市觀旅局連續在「台南市美術館2館」連3天舉辦的「熊愛台南」活動，展出5隻3公尺高精典泰迪熊氣偶，還有限量精典泰迪熊情侶小提燈贈送，可把握今、明兩天前往參加。

市府觀旅局表示，「熊愛台南」有可愛的精典泰迪熊氣偶、搭配周邊甜蜜浪漫市集及藝文表演，超過40個攤位的「熊好踅」的LOVE市集，還有「熊耀眼」的幸福舞台，並製作精典泰迪熊情侶小提燈，每日限量1314組，送完為止。

今天則有「熊幸福」放閃抽鑽戒活動，採現場報名、限量99對參加，情人、家人及好友組隊參加，除了可品嚐巧克力布朗尼度過甜蜜時光，更有一組幸運者可獲得市值3萬8888元的鑽石對戒。

此外，民眾只要與精典泰迪熊合照，上傳IG或FB並hashtag「#熊愛臺南」，活動每日下午2點起，在服務台出示貼文畫面就可獲得糖葫蘆1支，限量150支，糖葫蘆發送完畢後主辦單位加碼發送50元市集券，每人現領1張，歡迎到現場打卡拿好禮。