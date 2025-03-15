清明連假台南推虎頭埤「自夯桶仔雞」還有垂降體驗

台南市政府觀光旅遊局今天公告：因「台灣第一水庫」虎頭埤推出「人來就好」的烤肉服務大受歡迎，決定4月3日4到6日兒童節、清明節四天連假將加碼舉辦「自夯桶仔雞」活動，歡迎各地民眾「來虎頭埤體驗人生第一次的自夯桶仔雞」。

觀旅局長林國華表示，虎頭埤好山好水風景優美，近幾年景觀環境優化，吸引很多人散步健行、水域遊憩，露營烤肉更是許多遊客最愛，湖濱或竹林烤肉區，假日總是滿滿人潮，今年兒童節與清明節四天連假，特別推出「童趣節自夯桶仔雞」活動。

風景區營運科長顏綺蓮指出，虎頭埤活動一直推陳出新，去年中秋節千人烤肉成功，今年兒童清明連假的自夯桶仔雞活動不但可讓大家依自己喜愛的口味，烤出外酥內嫩香甜多汁的桶仔雞，體驗自夯樂趣。也特別和戶外活動公司合作，推出垂降體驗活動，只要體重沒超過80公斤，大小朋友都可以來體驗垂降樂趣，希望帶給大家好吃好玩的假期。

活動採預先網路報名，今起到4月1日報名網址（https://www.beclass.com rid=294fec667cee13ddc454），相關問題洽06-5800821。

這次活動推出兩項套餐：A套餐1999元家庭餐適合6到7人，內容包含桶仔雞含烤桶、活凍鮮白蝦、日本生食級干貝、鮮烤魷魚翅、豬五花肉片、霜降骰子豬、挪威厚脂烤鯖魚、岩燒醬香里肌肉、老攤式香腸、Q彈花枝丸、基隆天婦羅、白玉Q百頁、燒烤甜玉米、超甜玉米筍、冰Q烤地瓜、椒鹽杏鮑菇、手工方形吐司等，同時贈送兩人免費垂降活動體驗。

另適合10到12人的2999元B套餐，包括桶仔雞含烤桶、生凍大草蝦、鮮烤魷魚翅、挪威厚脂烤鯖魚、蜜汁雞翅或翅腿、豬五花肉片、霜降骰子豬、酒釀蒜香鹹豬肉、古早味糯米腸、岩燒醬香里肌肉、老攤式香腸、基隆天婦羅、白玉Q百頁、北海風味鱈魚丸、椒鹽杏鮑菇、季節鮮蔬燒烤盒、鮮綠椒鹽烤櫛瓜、黑椒涼拌毛豆莢、手工方形吐司等，同時贈送四人免費垂降活動體驗。