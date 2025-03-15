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85歲「粉圓冰阿婆」燒燙傷掛公休 嘉義行善團伸援手、市府啟動關懷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
在宣信街與啟德街口設攤賣粉圓冰的85歲阿婆陳蔡愛，燒燙傷急救住院，這2天客人看不到阿婆，小攤掛公休牌子。記者魯永明／攝影
在宣信街與啟德街口設攤賣粉圓冰的85歲阿婆陳蔡愛，燒燙傷急救住院，這2天客人看不到阿婆，小攤掛公休牌子。記者魯永明／攝影

嘉義市靠賣粉圓冰養家的85歲婦人陳蔡愛是貧窮邊緣戶，獨自照顧身心障礙小兒子，是網友長期關懷對象，昨天她在家煮粉圓不慎打翻整鍋滾燙粉圓，手腰臀部被燙傷，鄰居通報消防局送嘉基急救，診斷2級燒燙傷，嘉義行善團連絡芳草里長劉丙伍伸援手，市府社會處說，阿婆是關懷案家啟動關懷機制。

在宣信街與啟德街口設攤賣粉圓冰的85歲阿婆陳蔡愛，賣粉圓冰逾一甲子，用銅板價吃到滿滿粉圓冰，CP值高，阿婆年邁堅守賣冰崗位，照顧兒子，成為網路社群路長期關注對象，吸引許多客人買粉圓冰，以行動關心支持阿婆，這2天客人看不到阿婆，小攤掛公休牌子。

消防局說，昨天上午7時49分接獲粉圓冰阿婆鄰居報案，阿婆跌倒燙傷了，派救護車，救護人員發現阿婆煮粉圓備料，不小心打翻整鍋滾燙的粉圓，跌坐地上，臀腰部手部被熱滾滾粉圓燙傷，送嘉基急救，醫院初步診斷燒燙傷面積7％，2級燒燙傷，收院治療。

芳草里長劉劉丙伍說，阿婆在燒燙傷救護中心，住院短期無法工作，阿婆與丈夫生育3子1女，過去靠打零工為生，20多年前丈夫過世，長子多年前也逝世，阿婆因繼承丈夫兄弟共有不動產，無法處分不符低收入資格，屬邊緣戶，二子及么兒有身心障礙手冊，二子獨居有低收入救助，么兒與阿婆共同生活。

阿婆是社會處列冊關懷的案家，發生意外後，啟動關懷機制，連繫醫院協助關懷阿婆，，嘉義行善團連絡芳草里長伸援手協助度過難關。去年國片「角頭大橋頭」劇組人員到嘉義宣傳，力挺阿婆粉圓冰，劇組團隊到宣信街「阿婆粉圓冰」挺歲陳蔡愛，高捷貼心請阿嬤好好休息，主動站在攤車前擔任「1日店長」盛裝粉圓冰，網友感動說，「愛心暖流好溫馨。」

嘉義市擺攤賣粉圓冰的85歲阿婆陳蔡愛，昨天在家煮粉圓不慎打翻整鍋滾燙粉圓，跌坐地上，手腰臀部被熱滾粉圓燙傷，鄰居通報消防局送嘉基急救，診斷2級燒燙傷。記者魯永明／翻攝
嘉義市擺攤賣粉圓冰的85歲阿婆陳蔡愛，昨天在家煮粉圓不慎打翻整鍋滾燙粉圓，跌坐地上，手腰臀部被熱滾粉圓燙傷，鄰居通報消防局送嘉基急救，診斷2級燒燙傷。記者魯永明／翻攝

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