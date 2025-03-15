全台營建廢棄物亂竄還有村長涉入 雲林結合AI辨識強力打擊

全台營建廢棄物亂竄，雲林縣近年已查獲多起非法傾倒案件，甚至有村長當起棄土仲介，雲林縣警局今年編列2800萬元推動「AI智慧警政」，在巡邏車、偵防車、機車建置AI巡防系統，即時追蹤曾經涉犯傾倒廢棄物的車輛，預計年底前完成裝設，強力杜絕非法傾倒。

去年6月，雲林縣警察局刑事警察大隊科偵隊接獲檢舉，指許姓養豬業者等人涉嫌利用麥寮鄉農地回填營建廢土後，興建豬舍、雞舍，陳姓村長竟負責仲介，經報請雲林地檢署檢察官莊珂惠指揮，拘捕犯嫌7名，查扣挖土機3部等不法證物，目前仍在偵辦中。

類似不法情事在雲林縣沿海地區持續發生，雲林檢警環2023年開始聯手，已成功偵破傾倒廢棄物犯罪集團共22團、涉案犯嫌334人，查扣犯罪工具市價超過1.5億元。

雲林縣警察局長李建民表示，今年編列2800多萬元推動「AI智慧警政」，將在全縣35所獨立運作所、13所聯合執勤所得每一部巡邏車、偵防車、機車上建置AI巡防系統，透過人工智慧影像辨識移動車輛車牌，即時追蹤曾經涉犯傾倒廢棄物的車輛。

李建民表示，透過該系統，犯嫌車輛只要ㄧ進入雲林縣轄內，或是偵測到異常車斗或超載，都會即時通報線上警力，進行快速打擊與攔檢稽查，預計年底前全數完成裝設，民眾如發現任何非法傾倒廢棄物的行為，請立即撥打環保局24小時專線0800-556-003或警方110報案專線，警民合作打擊犯罪集團。