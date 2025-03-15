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營建廢棄物化整為零丟垃圾車 嘉市即日擴大破袋稽查取締
營建及事業廢棄物清運處理費高，偏僻地點常見棄置汙染破壞環境，嘉義市環保局清潔隊最近清運垃圾發現，不肖清運業者為省廢棄物處理費，將拆除營建廢棄物，化整為零，裝垃圾袋丟垃圾車，不易燃磚塊土石，影響焚化爐壽命，清潔隊即日擴大加強破袋稽查，查獲違法處罰。
環保局說，為便利民眾排放垃圾，除周收5天沿街收運外，全市共提供23處定時、定點收運點，近來發現不斷有不肖業者非法代收垃圾或大型營建、事業廢棄物，甚至有民眾未依垃圾分類規定丟至垃圾車，讓垃圾量大幅增加。
為落實垃圾分類，即日起加強垃圾分類稽查行動，除沿線垃圾車外，加強定點垃圾車「破袋稽查」，請民眾落實垃圾分類，切勿將營建及事業廢棄物排出至垃圾車，以免受罰。
清潔人員在垃圾車服務時間，隨機檢查民眾排出垃圾，依廢棄物清理法規定，垃圾強制分類分為3大類：一般垃圾、廚餘、資源回收，未依規定分類，開立勸導單，經勸導仍改善，依廢棄物清理法處1200元以上至6000元以下罰鍰；事業廢棄物未委託經主管機關許可合格清除處理機構或執行機關清理，處6000元以上300萬元以下罰鍰。
瓦斯罐、廢乾電池、廢鉛蓄電池及其他易燃物等以上危險物品，不可直接丟入垃圾車，經壓縮後可能造成爆炸或起火等危險，務必交予回收車人員回收，保障收運垃圾清潔隊員及民眾安全，減少垃圾車清運問題及焚化爐負擔，呼籲民眾確實做好垃圾分類與垃圾減量工作，共同維護環境整齊清潔，打造永續低碳城市。
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