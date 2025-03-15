黃花風鈴木花期短賞花要趁早 嘉義市八掌溪畔吸客10萬人

春節過後，天氣回暖，嘉義縣市八掌溪及朴子溪堤防黃花風鈴木陸續綻放，嘉市八掌溪畔堤防吸引賞花民眾，今年雖未出現盛開炸裂黃色風暴，平地賞花方便，仍天天吸引人潮，嘉市府統計，上周周休8、9日「潮風鈴野餐音樂市集」活動，吸引超過10萬人次參加，盛況空前。

今明又逢周休，天氣預報有冷氣團會下雨，賞花要趁早，市府觀光新聞說，「潮風鈴野餐音樂市集」活動，絕美花海與演唱卡司陣容堅強，吸引超過10萬人次參觀。

值得一提的是2天內，廢電池兌換獲得民眾熱量響應支持，回收多達530公斤，大家享受美景的同時，一起為環境永續盡一份心力；未來辦理活動時將發揮巧思，讓民眾感受到嘉市創新與活力。預告4月油桐花、5月藍花楹、6月阿勃勒等花開時節將接棒來到，邀請民眾來嘉義市賞花。

嘉義縣大林鎮陳井寮黃花風鈴木也開花六成，綿延數公里花海吸引賞花拍照人潮。大林陳井寮黃花風鈴木花期約2周，鄰近朴子溪堤防，堤防高度適中，隨處皆能取景拍出美照。

林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，去年歲末低溫多雨，有利桃花、李花、梅花、櫻花盛開，不利熱帶觀賞植物黃花風鈴木，日前春雨，有利花兒集中開放，難出現黃色風暴，賞花期10天到2周。