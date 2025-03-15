嘉市大雅路增191停車格 暫時免費

嘉義市大雅路素有「嘉義小天母」之稱，人行道種逾百棵黑板樹，樹齡逾30年，樹大浮根造成鋪面破損，道路不平，市府去年移除黑板樹，並配合行政院行人優先交通安全行動綱領改善人行道，工程完工後，黑板樹惡夢消失，路邊亦新增191格車位，交通處近日將公告收費，目前暫時免費停車。

嘉市工務處表示，大雅路1段人行道改善經費5191萬餘元，共移除129棵黑板樹，改植不會竄根的烏心石、魚木等樹重，並改善人行道鋪面及無障礙空間，增設1.5公尺自行車道。部分路段的植栽穴擴大成植栽帶，以利植物生長，人行道鋪面採透水性鋪面加速排水，提升區域防洪韌性；民權東路及文雅街口增設左轉專用車道、全路段2側新增停車格。

居民說，「2020年開公聽會至今，終於煥然一新」。

去年山樣子美食基地在大雅路1段開幕，停車一位難求，如今路邊有了新增停車位，讓民眾用餐消費便利許多。