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台南首批社宅 免4千可租蛋黃區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南首批社宅於3月17日至4月16日受理申請，市長黃偉哲（左三）宣布簡化流程在農曆7月前入住。記者吳淑玲／攝影
台南首批社宅於3月17日至4月16日受理申請，市長黃偉哲（左三）宣布簡化流程在農曆7月前入住。記者吳淑玲／攝影

台南是六都唯一沒有社宅的縣市，市長黃偉哲昨表示，首波社宅招租後天受理申請，包括永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」178戶，租金含管理費最便宜1戶型只要3950元起；議員希望針對年輕人提供青年宅，市府回應下一批小東社宅會規畫。

黃偉哲說，社宅利用容積獎勵建商興建，為市庫省下24億元，兩處社宅都在蛋黃區，鄰近學校、醫院、公園，生活機能佳，他已指示都發局簡化程序盡快完成抽籤，讓住戶農曆7月前入住。

永康區成功里長曾文俊表示，很多人不熟悉電腦及手機操作，希望臨櫃協助；議員蔡筱薇說，目前以中低收及弱勢戶為主，很多年輕人買不起房子，希望針對40或35歲以下提供青年宅。

都發局長林榮川表示，「宜居成功」及「宜居仁愛」社宅聯合招租，租金依房型與承租人條件不同；今年社宅會有556戶，小東社宅今年招租，明年第1季入住，明年累計2154戶。

「宜居成功」與「宜居仁愛」昨開箱，各種房型房間都有窗戶，並配備分離式冷氣機、廚具、床架、衣櫃、鞋櫃、窗簾、熱水器、升降式曬衣架及電子門鎖，居住機能完善，亦規畫適合身障者居住友善無障礙房樓層。

宜居社宅採線上申請，滿18歲設籍台南或在台南就業、就學，有居住需求，家庭成員無自有住宅，未領住宅補貼，家庭年所得（每人每月平均）低於5萬4303元，可上傳財產所得清單、戶籍謄本等文件，後天起受理申請。洽詢電話（06）2930100。

台南 成功 社宅

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