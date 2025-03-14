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單點申請專人送件 台南第1筆震災房屋修繕補助入帳

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府以「單點申請，專人送件」加快申請流程， 0121震災第一筆房屋修繕補助入帳。圖／台南市政府提供
台南市政府以「單點申請，專人送件」加快申請流程， 0121震災第一筆房屋修繕補助入帳。圖／台南市政府提供

南市府指出，0121地震房屋損壞紅黃單補助，為便民服務加速經費核撥，南市府採取主動策略，由戶政、地政及稅務單位駐點開立文件，再由區公所專人送件到工務局。這項「單點申請，專人送件」快速服務通道啟動後，第一筆房屋修繕補助款項已在昨天入帳。

市府工務局指出，已受理損害評估的案件至昨天累積完成有1961件，評估報告書則已寄出近500戶，預計3月底前可完成勘查及報告書製作與寄發，有民眾在收到報告書後，到市府「震災復原聯合服務中心」完成申請，第一筆補助金已在昨天入帳。

南市府說明，震災紅黃單補助比照0206標準，金額則是由建築師、土木技師及結構技師等三大公會進行現勘，專業評估房屋損壞程度以及修繕預估的費用，發出「損害評估書」，同時補助申請書也會一併附上。目前房屋損壞評估多數已完成，已陸續寄出評估報告以及補助申請書，受災戶收到後請盡速向公所提出申請。

至於核發修繕補助標準為何？南市府強調，損害評估報告書建議拆除重建者，是參照「台南市興辦公共工程土地改良建物補償自治條例」估算；至於建議修繕者，則參照公會鑑定價格來估算，例如磚牆打除重作、水泥施作等，都是由專業技師及建築師現勘丈量並逐項計算。

工務局指出，民眾收到損壞評估報告書後，可檢具申請書、身分證影本、金融機構存摺影本(與申請人同)、損壞評估報告(正本)、公寓大廈組織報備證明(影本，無則免附)及其他規定文件(建物所有權狀影本、建物謄本、當年度房屋稅單影本、最新年度稅籍證明、委託書等證明文件)，向所在地區公所臨櫃申請補助。「單點申請，專人送件」讓民眾免於四處奔波申請各式佐證文件。

台南市政府以「單點申請，專人送件」加快申請流程， 0121震災第一筆房屋修繕補助入帳。圖／台南市政府提供
台南市政府以「單點申請，專人送件」加快申請流程， 0121震災第一筆房屋修繕補助入帳。圖／台南市政府提供

建築師 房屋 文件

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