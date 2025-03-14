聽新聞
0:00 / 0:00
單點申請專人送件 台南第1筆震災房屋修繕補助入帳
南市府指出，0121地震房屋損壞紅黃單補助，為便民服務加速經費核撥，南市府採取主動策略，由戶政、地政及稅務單位駐點開立文件，再由區公所專人送件到工務局。這項「單點申請，專人送件」快速服務通道啟動後，第一筆房屋修繕補助款項已在昨天入帳。
市府工務局指出，已受理損害評估的案件至昨天累積完成有1961件，評估報告書則已寄出近500戶，預計3月底前可完成勘查及報告書製作與寄發，有民眾在收到報告書後，到市府「震災復原聯合服務中心」完成申請，第一筆補助金已在昨天入帳。
南市府說明，震災紅黃單補助比照0206標準，金額則是由建築師、土木技師及結構技師等三大公會進行現勘，專業評估房屋損壞程度以及修繕預估的費用，發出「損害評估書」，同時補助申請書也會一併附上。目前房屋損壞評估多數已完成，已陸續寄出評估報告以及補助申請書，受災戶收到後請盡速向公所提出申請。
至於核發修繕補助標準為何？南市府強調，損害評估報告書建議拆除重建者，是參照「台南市興辦公共工程土地改良建物補償自治條例」估算；至於建議修繕者，則參照公會鑑定價格來估算，例如磚牆打除重作、水泥施作等，都是由專業技師及建築師現勘丈量並逐項計算。
工務局指出，民眾收到損壞評估報告書後，可檢具申請書、身分證影本、金融機構存摺影本(與申請人同)、損壞評估報告(正本)、公寓大廈組織報備證明(影本，無則免附)及其他規定文件(建物所有權狀影本、建物謄本、當年度房屋稅單影本、最新年度稅籍證明、委託書等證明文件)，向所在地區公所臨櫃申請補助。「單點申請，專人送件」讓民眾免於四處奔波申請各式佐證文件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言