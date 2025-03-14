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雲林成龍社區10米巨人壁畫 盼關注暖化與地層下陷

中央社／ 雲林縣14日電

觀樹教育基金會在林業及自然保育署支持下，邀藝術家在雲林縣口湖鄉成龍社區繪製一幅躺平10米長的巨人壁畫，近日成為打卡熱點，主辦單位希望引發民眾關注全球暖化與地層下陷議題。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿表示，「2025成龍濕地流動藝術饗宴」即將於5月登場，今年結合成龍社區、觀樹教育基金會、國內外藝術家等，進行藝術創作，邀請大家來到成龍溼地，親自揭開「海平面下的聚落」神秘面紗。

文觀處代理副處長陳世訓說，成龍濕地流動藝術饗宴還未正式登場，觀樹教育基金會邀請藝術家CandyBird在此創作10米長巨人等壁畫，已在網路上引發熱議。

陳世訓表示，Candy Bird壁畫不僅為聚落增添藝術氣息，更希望能引發民眾對於全球暖化與地層下陷等環境議題的關注。

此外，為讓更多人親身體驗這些壁畫帶來的視覺震撼，觀樹教育基金會於3月每個週末及清明節連假舉辦「壁畫打卡換好禮」活動，歡迎民眾前來探索壁畫，拍照打卡即可獲得限定的「Candy Bird 壁畫小卡片」。

陳世訓指出，成龍社區居民10多年來與藝術家共創、藝術浸潤的方式，年年舉辦濕地藝術節翻轉社區形象；藝術節結合了現代美術、在地文化、自然風景的藝術活動，如同日本知名「瀨戶內藝術祭」。

壁畫 濕地 藝術家

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