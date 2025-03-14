影／不僅「紅綠決鬥」也有「網內互打」 台南推外送員安全認證標章

據統計，去年外送員事故計736件（受傷644件、財損92件），肇事原因以「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」占17.8%最多。台南市交通與救援安全協會為推動外送員安全認證標章，今在永康駕訓班辦理外送員防禦駕駛訓練，透過模擬機車實地演練機車打滑及正確煞車技巧。

台南市交通警察大隊統計，去年外送員事故計736件，其中「紅綠決鬥」（Foodpanda與Ubereats碰撞）及「網內互打」（同平台互撞）各5件，肇事原因又以「恍神、緊張、心不在焉分心駕駛」占17.8%最多、「未依規定減速」占8.2%次之、「其他不當駕車行為」占6.8%再次之。至於外送員闖紅燈事故18件、占2.4%，顯見仍有外送員為搶快無視交通安全。

台南市交通與救援安全協會為強化外送員交通安全觀念，推動外送員安全認證標章，今在永康駕訓班辦理外送員防禦駕駛訓練，由專業教練傳授防禦駕駛觀念，透過模擬機車實地演練機車打滑及正確煞車技巧。台南市交大也利用此次機會，宣導交通安全觀念。

交大表示，外送服務雖然強調「快速送達」，但這不應成為違規駕駛的藉口。許多肇事原因與駕駛者的注意力不集中或貪圖一時之快有關，據分析，恍神、緊張、心不在焉分心駕駛是外送員事故肇事主因。