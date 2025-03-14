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嘉市嘉頌重奏團與東京佼成管樂團錄音 市長黃敏惠探班

中央社／ 嘉義市14日電
嘉義市長黃敏惠（中）帶隊赴日參加東京食品展，適嘉市嘉頌重奏團在東京與世界知名東京佼成管樂團合作錄製音樂專輯，黃敏惠到錄音室探班，邀請東京佼成管樂團參加今年嘉市國際管樂節演出。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（中）帶隊赴日參加東京食品展，適嘉市嘉頌重奏團在東京與世界知名東京佼成管樂團合作錄製音樂專輯，黃敏惠到錄音室探班，邀請東京佼成管樂團參加今年嘉市國際管樂節演出。圖／嘉市府提供

嘉義市嘉頌重奏團近日在日本與知名的東京佼成管樂團合作錄製音樂專輯，日前參與東京食品展的嘉義市長黃敏惠特地至錄音室探班，並邀佼成管樂團參加嘉義市國際管樂節演出。

嘉義市政府今天發布新聞稿，黃敏惠現場致贈台灣花磚伴手禮給東京佼成管樂團與嘉頌重奏團團員，同時在現場聆聽「諸羅開城」這一首尚未正式發表的新曲，東京佼成管樂團理事長勝川本久也特別到場歡迎黃敏惠。

黃敏惠表示，東京佼成管樂團與嘉頌重奏團攜手合作，是台日管樂文化交流的新篇章。嘉義市多年來致力提升音樂文化與國際接軌，在場邀請東京佼成管樂團再度參與今年嘉義市國際管樂節演出。

勝川本久表示，2000年與2011年曾到訪嘉義市，當地民眾的熱情讓人印象深刻及感受親切，將努力促成東京佼成管樂團今年再赴嘉義市的演出行程，促進雙方進一步交流。

嘉頌重奏團團長鄭家麟表示，2012年成立的嘉頌重奏團，長年致力推動地方音樂教育。今年嘉頌重奏團啟動「樂脈計畫」，前往日本與東京佼成管樂團合作錄製音樂專輯，曲目由嘉頌執行總監兼作曲家楊元碩創作。

鄭家麟指出，嘉頌重奏團計畫錄製音樂專輯，抱著躍躍欲試的心態寄出邀請郵件給世界知名的東京佼成管樂團，沒想到佼成管樂團欣然同意合作錄製，讓團員喜出望外。

楊元碩表示，東京佼成管樂團是所有管樂團夢寐以求的聲音。學生時期，自己每天會刻意節省部分零用錢，只為買張東京佼成管樂團的唱片。這封給佼成管樂團合作錄製的邀請信函，就像是一封寫給偶像的情書，等待回音是內心忐忑。

嘉義 東京 樂團 黃敏惠

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