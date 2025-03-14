光合菌救土壤、強化植株雲林農民很有感 省肥料、農藥還能提高收益

為改善土質、減少化學肥料使用，農業部與食品工業發展研究所近年推動農業微生物光合菌使用，雲林多位農民使用後不僅減少化肥使用，作物品質及產量都有提升，今成立雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會，將擴大分享經驗推廣。

食品工業發展研究所近年在各縣市推廣光合菌應用，透過不同菌種應用在農業、養殖業上，副研究員凃景瑜指出，其中又以農業使用效果最明顯，不僅可促進植栽根系發達、抵抗極端氣候產生的災害，農民使用後明顯感受到植株變強壯，且農藥、化學肥料用量減少，省下不少成本，與慣行農法相比節省3分之1耕作成本。

今年70歲的農民林弘仁種植小番茄、高麗菜、燈籠果等，2019年上了食工所博士廖麗伶光和菌的課程後，抱著懷疑心試用光合菌，沒想到作物生長良好，遇到淹水也沒有腐爛，還省下不少肥料、農藥成本，真的很有感。由農民組成的雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會今成立，縣府農業處副處長蔡耿宇、大埤鄉長林森寳、大埤鄉農會總幹事吳昌遠都與會支持。