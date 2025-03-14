快訊

朋友變情人！老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 可能相識原因曝光

流浪紅貴賓沿路乞食遇好心人收養 1年後「暴風式成長變巨犬」飼主傻眼

新詐騙連環發！他相信Mail「4字通知」 一點進去錢慘被盜光

聽新聞
0:00 / 0:00

光合菌救土壤、強化植株雲林農民很有感 省肥料、農藥還能提高收益

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農業部與食品工業發展研究所近年推動農業微生物光合菌使用，作物品質及產量都有提升。記者陳雅玲／攝影
農業部與食品工業發展研究所近年推動農業微生物光合菌使用，作物品質及產量都有提升。記者陳雅玲／攝影

為改善土質、減少化學肥料使用，農業部與食品工業發展研究所近年推動農業微生物光合菌使用，雲林多位農民使用後不僅減少化肥使用，作物品質及產量都有提升，今成立雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會，將擴大分享經驗推廣。

食品工業發展研究所近年在各縣市推廣光合菌應用，透過不同菌種應用在農業、養殖業上，副研究員凃景瑜指出，其中又以農業使用效果最明顯，不僅可促進植栽根系發達、抵抗極端氣候產生的災害，農民使用後明顯感受到植株變強壯，且農藥、化學肥料用量減少，省下不少成本，與慣行農法相比節省3分之1耕作成本。

今年70歲的農民林弘仁種植小番茄、高麗菜、燈籠果等，2019年上了食工所博士廖麗伶光和菌的課程後，抱著懷疑心試用光合菌，沒想到作物生長良好，遇到淹水也沒有腐爛，還省下不少肥料、農藥成本，真的很有感。由農民組成的雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會今成立，縣府農業處副處長蔡耿宇、大埤鄉長林森寳、大埤鄉農會總幹事吳昌遠都與會支持。

雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會創辦人莊婧淳表示，光合菌不僅能改善土壤、減少化肥使用，讓土地得以永續使用，協會未來將擴大推廣，透過環境教育、無毒農法、食農教育等培訓課程，幫助農民減少對化學肥料的依賴，並提高收益。

農業部與食品工業發展研究所近年推動農業微生物光合菌使用，減少化肥使用，作物品質及產量都有提升，今成立雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會，將擴大分享經驗。記者陳雅玲／攝影
農業部與食品工業發展研究所近年推動農業微生物光合菌使用，減少化肥使用，作物品質及產量都有提升，今成立雲林縣農業微生物光合菌教育發展協會，將擴大分享經驗。記者陳雅玲／攝影

農民 雲林 食農教育

延伸閱讀

誤闖小人國 雲林成龍濕地巨人躺平水裡壁畫成熱門打卡點

陳昭姿：四接環評刻意避開土汙位置 要求重啟調查

雲林護蒜犬慘遭割喉砍頭...農民心驚驚 警方全面啟動護蒜專案

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 52件產品15件不合格

相關新聞

台南終於有首批社宅了！位在蛋黃區1戶型租金最低不用4千元

本報上月報導台南市是唯一沒有社宅的六都城市，台南市長黃偉哲今表示，台南社宅千呼萬喚終於出來。首波社宅招租3月17日受理申...

光合菌救土壤、強化植株雲林農民很有感 省肥料、農藥還能提高收益

為改善土質、減少化學肥料使用，農業部與食品工業發展研究所近年推動農業微生物光合菌使用，雲林多位農民使用後不僅減少化肥使用...

誤闖小人國 雲林成龍濕地巨人躺平水裡壁畫成熱門打卡點

觀樹教育基金會去年底邀藝術家Candy Bird在雲林縣口湖鄉成龍濕地旁繪製一幅躺平在水裡的十米長大巨人壁畫，成為打卡熱...

東京國際食品展傳捷報！台南市長帶隊訂單已3億…芒果預訂超搶手

為期四天的全球三大食品展之一東京國際食品展今天落幕，台南隊開幕3天就創下新台幣3億元的銷售佳績，已超越去年4天展期的銷售...

影／唐忠順王陳聖祖陳姓宗親祭祖 千人齊聚台南永康

台南永康富強路今天封路辦桌，因每年農曆今天2月15日，府城各地陳姓宗親輪流舉辦「唐忠順王陳聖祖陳姓宗親祭祖、食祖佛酒」活...

「最美花海」白河木棉花季開幕 邀大家賞花喝咖啡迎春

866.5公尺長的台南白河林初埤木棉花道被譽為「全球最美花海街道」之一，每年大量遊客攝影愛好者朝聖。今年因寒冷影響木棉花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。