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台南終於有首批社宅了！位在蛋黃區1戶型租金最低不用4千元

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南首批社宅3月17日至4月16日受理申請，市長黃偉哲（左三）宣布簡化流程在農曆7月前入住。記者吳淑玲／攝影
台南首批社宅3月17日至4月16日受理申請，市長黃偉哲（左三）宣布簡化流程在農曆7月前入住。記者吳淑玲／攝影

本報上月報導台南市是唯一沒有社宅的六都城市，台南市長黃偉哲今表示，台南社宅千呼萬喚終於出來。首波社宅招租3月17日受理申請，包括永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」社會住宅178戶，這兩處社宅都位在蛋黃區，租金含管理費最便宜一戶型只要3950元起，議員希望針對年輕人能提供青年宅，市府回應在下一批的小東社宅會規畫。

黃偉哲表示，台南社宅千呼萬喚終於出來，重點都是用容積獎勵由建商興建，可省下市庫24億元，地段都非常好是位在核心蛋黃區，鄰近學校、醫院、公園等生活機能好，也都是用最好的建材，且是全新的房子，不論是優先戶或一般戶，都能夠提供最好的房子，他也指示都發局簡化程序，趕快完成抽籤讓住戶在農曆7月前進住。

都發局長林榮川表示，首批社宅於3月17日開始受理申請，「宜居成功」及「宜居仁愛」聯合招租，宜居社宅有1至3房型，全棟採通用設計，格局方正，採光良好居住友善，租金依房型與承租人條件有所不同；到今年社宅會有556戶，小東社宅今年也會招租，明年第1季可入住，明年累計會有2154戶，也括國都中心的社宅也會陸續完工。

今天也開箱「宜居成功」與「宜居仁愛」不論房型每個房間都有窗戶，並配備分離式冷氣機、廚具、床架、衣櫃、鞋櫃、窗簾、熱水器、升降式曬衣架及電子門鎖，提供完善的居住機能，兩社宅各規畫一整層適合身障者居住的友善無障礙房樓層。

永康區成功里長曾文俊表示，民眾詢問相當踴躍，但很多人不熟悉電腦及手機操作，希望有臨櫃協助；另議員蔡筱薇說，目前以中低收及弱勢戶為主，很多年輕人買不起房子，希望能夠針對40或35歲以下年輕人提供青年宅。

宜居社宅採 線上申請，申請資格如下：年滿18歲國民，設籍台南 或在台南 就業、就學且有居住需求，家庭成員無自有住宅，且未領取政府住宅補貼，家庭年所得（每人每月平均）低於 5萬4303 元（2025年標準）

申請須上傳 財產所得清單、戶籍謄本 等文件。 申請期間：3月17日至 4月16日 下午 5 點，申請網址：betterhouse.tainan.gov.tw

市府提供 臨櫃服務 協助申請。 詳情與申租攻略：台南住宅網 文件下載區，加入官方LINE：@tnsh 洽詢電話：06-2930100

台南首批社宅3月17日至4月16日受理申請，市長黃偉哲（左）宣布簡化流程在農曆7月前入住。記者吳淑玲／攝影
台南首批社宅3月17日至4月16日受理申請，市長黃偉哲（左）宣布簡化流程在農曆7月前入住。記者吳淑玲／攝影
台南首批社宅3月17日至4月16日受理申請，市長黃偉哲宣布簡化流程在農曆7月前入住。記者吳淑玲／攝影
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成功 社宅

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