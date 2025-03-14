誤闖小人國 雲林成龍濕地巨人躺平水裡壁畫成熱門打卡點

觀樹教育基金會去年底邀藝術家Candy Bird在雲林縣口湖鄉成龍濕地旁繪製一幅躺平在水裡的十米長大巨人壁畫，成為打卡熱點，主辦單位趁勢推出打卡活動，盼民眾關注環境永續議題。縣府表示，4月將邀藝術家駐村創作，5月中下旬舉辦成龍濕地流動藝術饗宴，帶領民眾探索藝術與環境的對話。

成龍濕地原是低窪農地，因超抽地下水，地層嚴重下陷，多年前接連受颱風侵襲，引發海水倒灌，逐漸演變成現今的沼澤溼地，縣府文化觀光處代理副處長陳世訓表示，當地居民近年結合美術、在地文化、自然風景的藝術創作及活動，翻轉社區形象，吸引許多遊客造訪。

觀樹教育基金會在林業及自然保育署的計畫支持下，去年底邀請台灣藝術家Candy Bird到成龍社區進行壁畫創作，其中一幅躺平在水裡的十米長大巨人，在網路上引發熱議「好像格列佛誤闖小人國的場景」，主辦單位在3月每個周末及清明節連假舉辦「壁畫打卡換好禮」活動，拍照打卡即可獲得限定的壁畫小卡片，盼藉此引發民眾對於全球暖化與地層下陷等環境議題的關注。

陳世訓表示，成龍社區近年持續結合居民、駐地藝術家進行藝術創作，作品皆以在就地取材、在地參與、共同創作，今年4月7日至28日將舉辦維持3周的「成龍社區藝術行動」活動，將邀請藝術家駐村創作，預計將有3至4件作品產出。