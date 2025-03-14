東京國際食品展傳捷報！台南市長帶隊訂單已3億…芒果預訂超搶手

為期四天的全球三大食品展之一東京國際食品展今天落幕，台南隊開幕3天就創下新台幣3億元的銷售佳績，已超越去年4天展期的銷售金額。其中來自地震災區的多項農特產品都頗受好評，而芒果產期未到，也已有廠商下大筆定單預購。

市長黃偉哲此次率領多家台南在地農漁會、業者再度進軍2025東京食品展，從11日開幕起，台南展區的洽談熱鬧滾滾，人流絡繹不絕，根據市府農業局統計，截至昨天現場接單金額超過3億台幣，已突破去年4天的銷售總額。

農業局指出，本次前往參加東京食品展的台南在地廠商，有許多都來自本次0121地震災區，例如來自楠西區的台灣黃金蕎麥公司、綠品國際生技股份有限公司、玉井區的玉井之門食品有限公司、東山區的詠糧實業有限公司等，現場除銷售楠西蜜棗鮮果、鳳梨，也有冬瓜茶磚、芒果果乾等，都相當受到國外廠商歡迎，尤其芒果雖然還未到產期，但已有廠商下大筆訂單，可以預期4天展期結束後，成果會相當豐碩。

黃偉哲表示，本次東京食品展銷售成績亮眼，感到非常欣慰，一方面藉由這次的東京食品展，成功地讓更多人認識台南的高品質農特產品，建立「台南」品牌優質口碑，另一方面，也協助地震災區農民將產品銷往全世界，對拓展國際市場、改善農民生活有實質幫助。