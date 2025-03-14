影／唐忠順王陳聖祖陳姓宗親祭祖 千人齊聚台南永康

台南永康富強路今天封路辦桌，因每年農曆今天2月15日，府城各地陳姓宗親輪流舉辦「唐忠順王陳聖祖陳姓宗親祭祖、食祖佛酒」活動，慎終追遠，緬懷幾百年來大陸渡海來台的陳氏祖先。雖然今天不是假日、陳氏鄉親依舊熱烈響應。1千多陳姓鄉親祭祖後「食祖佛酒」，席開1百多桌非常熱鬧。

這項熱鬧又有意義的「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」活動，自清朝至今持續1百多年、不因日本統治台灣時推動皇民化而消失，已列入台南市定民俗。

活動在值東庄頭永康新樹里舉行，永康、仁德、歸仁、關廟、龍崎、新化及東區後甲、安南區土城等地8個行政區1千多陳姓宗親陸續參拜聖祖，儀式後宗親聯誼餐會，場面莊嚴。

市府宗教禮俗科長陳宏田指出，這項已知至少1百多年的市定民俗以新豐地區及外圍新化、東區後甲、安南區土城仔為主要區域，一年一度宗親盛會讓陳姓宗親持續發揮凝聚作用，也讓百餘年的信仰文化不致於消失在現代化的歷史洪流中，的確是一難得深具保存價值的歷史民俗。

陳宏田表示，台南因明鄭時期陳氏部將屯田開墾，是全台陳姓宗親最多的地方，今年永康新樹里負責，在地陳姓宗親會長陳日祥是新樹里長、永康里長聯誼會前會長。與值東爐主陳福成等去年從歸仁八甲迎回陳聖祖後，這一年籌辦今日食祖佛酒盛會，能完成聖事，整個庄頭宗親都與有榮焉，鼓舞宗親凝聚團結。