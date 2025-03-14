「最美花海」白河木棉花季開幕 邀大家賞花喝咖啡迎春

866.5公尺長的台南白河林初埤木棉花道被譽為「全球最美花海街道」之一，每年大量遊客攝影愛好者朝聖。今年因寒冷影響木棉花開花稍延遲，目前花況達八成，預計下周全盛開。市府今辦開幕活動，邀請大家來賞花、喝咖啡，見證美麗花季盛會。

市長黃偉哲表示，白河林初埤木棉花道感謝歷任鎮長及區長努力，一步步經營到現在成為全台重要觀光景點，也是很多網紅及民眾流連忘返打卡點，來白河賞木棉，到東山喝咖啡，都是很好休閒活動，歡迎來台南賞花，享受美好春日時光。

白河區公所指出，木棉花季3月15日至30日將舉辦系列精彩活動包括定點導覽解說、愛地球贈樹苗、木棉音樂饗宴街頭藝人表演、按讚贈好禮等。舊鐵道設有美食攤販，讓遊客在賞花之餘，還能品嘗美味在地小吃。今年特別推出假日限定的「親子涼扇彩繪」活動，每日限量300份，讓遊客自由揮毫創作，為春日之旅增添難忘回憶。贈樹苗活動15、16、22、23日舉行，數量有限送完為止。