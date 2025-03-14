穿過舊城區和文化景點 台南捷運綠線路線4場說明會聽民意

台南捷運綠線可行性研究修正成果已完成，交通局表示，為讓市民了解規畫內容並蒐集地方意見，將於3月21日、3月27日、4月1日及4月8日舉辦四場地方說明會，邀請沿線居民及關心捷運建設的市民踴躍參加。

市長黃偉哲表示，捷運綠線是府城地區最重要的東西向路線，行經舊城區及安平區的文化觀光景區，也串聯藍線與深綠線，發揮捷運先期路網整體效益。經市府團隊研議參酌先進工法，提出部分高架、部分地下化的可行性研究規劃，期能減少對城市景觀及道路等衝擊。

交通局長王銘德指出，捷運綠線修正方案路線東起市道180與台39路口，西至安平地方法院，全長約17.23公里，設置19座車站，其中小東公園至水萍塭公園的4.56公里路段採地下化，規畫6座地下車站。

路線修正經過多次公民團體與地方代表座談會討論，為讓可行性研究內容更能符合地方需求，再召開4場說明會聽取建言，交通局將納入評估檢討規畫成果，以利後續提報中央審議爭取核定。

地方說明會場次資訊：3月21日 永康區多功能活動中心、3月27日 中西區南美里活動中心、4月1日 安平區華平里活動中心、4月8日 東區太子文旅會議廳

除了現場參加說明會，市民亦可透過YouTube「台南市政府交通局新聞頻道」收看直播，或於4月18日前提交書面意見，透過傳真（06-2958829）或郵寄（台南市安平區永華路二段6號1樓）至捷運工程處。

交通局提醒，各說明會場次資訊可至捷運工程處官方網站及Facebook「運轉台南好交通」查詢，倘不克前往參加的市民，亦可透過網路直播（Youtube平台，台南市政府交通局新聞頻道）觀看，也可於說明會結束後10日(114年4月18日)前提供書面意見（註明姓名及聯絡地址）傳真或寄送至台南市捷運工程處（傳真：06-2958829，地址：台南市安平區永華路二段6號1樓），以利將各界意見納入參考。