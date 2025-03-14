快訊

孤狼個性「4生肖」…朋友不多、討厭麻煩人、外表安靜內心很快樂

新股紅包誘人！這檔中籤報酬率8成 首日吸引11萬人搶抽

果粉出國旅遊免煩惱！AirPods搭載「即時翻譯」 iOS 19就能跨語言溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

穿過舊城區和文化景點 台南捷運綠線路線4場說明會聽民意

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運綠線路線修正完成，沿線4場說明會聽民。圖／交通局提供
台南捷運綠線路線修正完成，沿線4場說明會聽民。圖／交通局提供

台南捷運綠線可行性研究修正成果已完成，交通局表示，為讓市民了解規畫內容並蒐集地方意見，將於3月21日、3月27日、4月1日及4月8日舉辦四場地方說明會，邀請沿線居民及關心捷運建設的市民踴躍參加。

市長黃偉哲表示，捷運綠線是府城地區最重要的東西向路線，行經舊城區及安平區的文化觀光景區，也串聯藍線與深綠線，發揮捷運先期路網整體效益。經市府團隊研議參酌先進工法，提出部分高架、部分地下化的可行性研究規劃，期能減少對城市景觀及道路等衝擊。

交通局長王銘德指出，捷運綠線修正方案路線東起市道180與台39路口，西至安平地方法院，全長約17.23公里，設置19座車站，其中小東公園至水萍塭公園的4.56公里路段採地下化，規畫6座地下車站。

路線修正經過多次公民團體與地方代表座談會討論，為讓可行性研究內容更能符合地方需求，再召開4場說明會聽取建言，交通局將納入評估檢討規畫成果，以利後續提報中央審議爭取核定。

地方說明會場次資訊：3月21日 永康區多功能活動中心、3月27日 中西區南美里活動中心、4月1日 安平區華平里活動中心、4月8日 東區太子文旅會議廳

除了現場參加說明會，市民亦可透過YouTube「台南市政府交通局新聞頻道」收看直播，或於4月18日前提交書面意見，透過傳真（06-2958829）或郵寄（台南市安平區永華路二段6號1樓）至捷運工程處。

交通局提醒，各說明會場次資訊可至捷運工程處官方網站及Facebook「運轉台南好交通」查詢，倘不克前往參加的市民，亦可透過網路直播（Youtube平台，台南市政府交通局新聞頻道）觀看，也可於說明會結束後10日(114年4月18日)前提供書面意見（註明姓名及聯絡地址）傳真或寄送至台南市捷運工程處（傳真：06-2958829，地址：台南市安平區永華路二段6號1樓），以利將各界意見納入參考。

台南捷運綠線路線修正完成，沿線4場說明會聽民。圖／交通局提供
台南捷運綠線路線修正完成，沿線4場說明會聽民。圖／交通局提供

台南 捷運 網路直播

延伸閱讀

桃園龍潭先導轉運站明年10月啟用 藍綠議員憂停車位不夠

北市4處公墓周邊注意 清明掃墓10天交管

交維通過了…南港LaLaport 20日開幕 東湖汐止仍憂塞車惡夢

捷運綠線富台國小站將建商辦及住宅 遷校後面積大3倍

相關新聞

東京國際食品展傳捷報！台南市長帶隊訂單已3億…芒果預訂超搶手

為期四天的全球三大食品展之一東京國際食品展今天落幕，台南隊開幕3天就創下新台幣3億元的銷售佳績，已超越去年4天展期的銷售...

影／唐忠順王陳聖祖陳姓宗親祭祖 千人齊聚台南永康

台南永康富強路今天封路辦桌，因每年農曆今天2月15日，府城各地陳姓宗親輪流舉辦「唐忠順王陳聖祖陳姓宗親祭祖、食祖佛酒」活...

「最美花海」白河木棉花季開幕 邀大家賞花喝咖啡迎春

866.5公尺長的台南白河林初埤木棉花道被譽為「全球最美花海街道」之一，每年大量遊客攝影愛好者朝聖。今年因寒冷影響木棉花...

穿過舊城區和文化景點 台南捷運綠線路線4場說明會聽民意

台南捷運綠線可行性研究修正成果已完成，交通局表示，為讓市民了解規畫內容並蒐集地方意見，將於3月21日、3月27日、4月1...

嘉市大雅路人行道工程完工 路邊新增近200個停車格...暫時免費

嘉義市大雅路有「台北天母」之稱，人行道種逾百棵黑板樹，樹齡逾30年，樹大浮根造成鋪面破損，路不平，市府去年移除黑板樹，配...

嘉義新高大飯店出售 開價創在地商圈新高

嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。