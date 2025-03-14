嘉市大雅路人行道工程完工 路邊新增近200個停車格...暫時免費

嘉義市大雅路有「台北天母」之稱，人行道種逾百棵黑板樹，樹齡逾30年，樹大浮根造成鋪面破損，路不平，市府去年移除黑板樹，配合行政院行人優先交通安全行動綱領，改善人行道，工程完工，不僅居民黑板樹惡夢消失，路邊還新增191格車位，道路新穎寬敞，讓居民及用路人稱讚，市府交通處近日公告收費，目前免費停車。

大雅路下原台灣燈會會場，市府代管國防部舊空軍眷村建國二村、復興新村土地，採市地重劃開發，公共設施5月完工，市府委外的民國路、公明路等處停車場本月底分批退場，大雅路191格車位適加入。

大雅路1段去年開幕的山樣子美食基地，路邊有了新增停車位，用餐消費民眾大感便利，目前又可免費停車，交通處說，近期依法公告收費，每小時20元。

居民說，大雅路1段嶄新人行道完工，數年來危險腐朽黑板樹全數移除，鋪平人行道種新樹種，黑板樹移除2020年開公聽會至今，終於完成，增設停車格，確保道路安全。