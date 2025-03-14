快訊

川普大砍科研經費 不怕美國科學霸主地位讓給中國？

最新！金秀賢認了與金賽綸交往 目前「情緒極度不穩定」

台灣寶可夢中心推開賣13款新品！故勒頓玩具車、「應援皮卡丘」登場搶翻

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市大雅路人行道工程完工 路邊新增近200個停車格...暫時免費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市大雅路有「台北天母」之稱，，市府去年移除黑板樹，改善人行道，工程完工，路邊新增191格車位，道路新穎寬敞，讓居民及用路人稱讚，市府交通處近日公告收費，目前免費停車。記者魯永明／攝影
嘉義市大雅路有「台北天母」之稱，，市府去年移除黑板樹，改善人行道，工程完工，路邊新增191格車位，道路新穎寬敞，讓居民及用路人稱讚，市府交通處近日公告收費，目前免費停車。記者魯永明／攝影

嘉義市大雅路有「台北天母」之稱，人行道種逾百棵黑板樹，樹齡逾30年，樹大浮根造成鋪面破損，路不平，市府去年移除黑板樹，配合行政院行人優先交通安全行動綱領，改善人行道，工程完工，不僅居民黑板樹惡夢消失，路邊還新增191格車位，道路新穎寬敞，讓居民及用路人稱讚，市府交通處近日公告收費，目前免費停車。

大雅路下原台灣燈會會場，市府代管國防部舊空軍眷村建國二村、復興新村土地，採市地重劃開發，公共設施5月完工，市府委外的民國路、公明路等處停車場本月底分批退場，大雅路191格車位適加入。

大雅路1段去年開幕的山樣子美食基地，路邊有了新增停車位，用餐消費民眾大感便利，目前又可免費停車，交通處說，近期依法公告收費，每小時20元。

居民說，大雅路1段嶄新人行道完工，數年來危險腐朽黑板樹全數移除，鋪平人行道種新樹種，黑板樹移除2020年開公聽會至今，終於完成，增設停車格，確保道路安全。

工務處說，大雅路1段人行道改善經費5191萬餘元，共移除黑板樹129棵，改植不浮出板根的樹種烏心石84棵、魚木45棵，改善人行道鋪面及無障礙空間，增設1.5公尺自行車道，部分路段原植栽穴擴大成植栽帶，以利植物生長，增加綠化空間兼做設施帶使用，人行道鋪面採透水性鋪面加速排水，提升區域防洪韌性；民權東路及文雅街口增設左轉專用車道、全路段2側新增停車格。

嘉義市大雅路有「台北天母」之稱，，市府去年移除黑板樹，改善人行道，工程完工，路邊新增191格車位，道路新穎寬敞，讓居民及用路人稱讚，市府交通處近日公告收費，目前免費停車。記者魯永明／攝影
嘉義市大雅路有「台北天母」之稱，，市府去年移除黑板樹，改善人行道，工程完工，路邊新增191格車位，道路新穎寬敞，讓居民及用路人稱讚，市府交通處近日公告收費，目前免費停車。記者魯永明／攝影

人行道 車位 黑板樹

延伸閱讀

翻轉行人地獄 板橋區4危險路口改善完工

優化台南市道182線人行道卻壓迫機車道？路權團體有異見

蔣萬安也曾違規！YouBike記點制 違規行駛人行道最多

人行道車阻引爭議 身障團體質疑：保障行人安全還是製造障礙？

相關新聞

台南優化人行道 騎士憂 民團讚

國土管理署推動「市區道路人本環境建設計畫」，台南市關廟區中山路二段人行道改善約700公尺，預計4月底完工，但機車族反映行...

嘉市大雅路人行道工程完工 路邊新增近200個停車格...暫時免費

嘉義市大雅路有「台北天母」之稱，人行道種逾百棵黑板樹，樹齡逾30年，樹大浮根造成鋪面破損，路不平，市府去年移除黑板樹，配...

嘉義新高大飯店出售 開價創在地商圈新高

嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看...

雲林縣府率團訪日本岡山縣 開拓兩地農產合作

雲林縣長張麗善率團赴日本東京食品展並與農業地方創生交流，昨天下午拜訪岡山縣伊原木隆太知事，參訪當地農畜產品直賣所及倉敷美...

湯德章正義與勇氣牽起情誼 台南與日本熊本縣宇城地域締盟

台南市長黃偉哲今天與日本熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）3位首長共同簽署友好交流協定，這是台南首次跳脫一對一城市...

台南市開辦公部門非暑期工讀 有興趣的大專院校生快報名

台南市推動青年公共參與，由市府研考會整合各局處開放非暑期工讀職缺，今年4至6月市府開放21名工讀職缺，鼓勵學子從工讀中實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。