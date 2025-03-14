嘉義新高大飯店出售 開價創在地商圈新高

嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看板銷售，飯店基地面積107坪，每坪開價150萬元，總價1億6千萬元，市府地政處說，開價銷售金額創下當地商圈新高紀錄。

新高大飯店位處嘉市最熱鬧的中山路上，交通便利，據悉，業者是第二代經營，因旅宿業缺工、原物料漲，經營成本增加，新飯店加入，競爭激烈，獲利不如過去，決定熄燈託售。

市府觀光新聞處說，嘉義市近5年共有10間旅館歇業，包含新高大飯店，新高2020年申請註銷登記。住商不動產中山店業者說，新高基地位在鬧區黃蛋商業區，可以續做飯店、也可改做餐廳、診所等多元用途。

嘉市上半年1至6月旅宿業住宿共102萬7074人次，旅館業（觀光旅館及旅館）住房率51.48%，嘉市旅館公會理事長李啟光說，嘉市旅宿住房率高於全國平均值，主因是嘉市房價平穩不調漲，相對他縣市便宜，且公共自行車及電動公車交通便利，親子旅遊興盛。但疫情後，國人出國人數成長，相較去年同期嘉市旅宿人數仍減少，希望市府持續舉辦活動，維持觀光熱度。