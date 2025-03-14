台南優化人行道 騎士憂 民團讚

國土管理署推動「市區道路人本環境建設計畫」，台南市關廟區中山路二段人行道改善約700公尺，預計4月底完工，但機車族反映行駛空間受到壓迫，會勘後市府允改善，但人本交通團體認為，路肩依法本不許機車行駛，工程提升行人空間，應予以支持。

市議員陳皇宇接獲多起民眾陳情指出，工程將路肩改設為停車格及綠帶甚至設置電箱，機車行駛混合車道時感受到壓迫，特別是在上下班尖峰時段；但也有民眾指出路肩本來就不能騎機車，盼議員多跟在地路權團體討論，千萬別扼殺得來不易的交通改善。

台南市道182線關廟區中山路二段人行道改善工程，民眾陳情路肩設綠帶及停車位，也放置電箱，壓迫到機車行駛空間，但路權團體認為路肩本來就不能行駛，肯定人行道改善。圖／市議員陳皇宇提供

交通局長王銘德說，根據相關法規，路寬12公尺以上的道路需設置人行道，地方爭取該路段人行道改善立意良好，因是關廟與歸仁往來的聯絡要道，車流量相當大，人行道上原有的電箱移到路肩後，機車族感受到壓迫，建議縮短內車道寬度增加外車道空間。

前天會勘後市府相關單位提出5項改善方案，包括繪製導引標線以提升行車秩序；適度調整內外車道寬度；優化停車格與綠帶配置並增設避車彎；改善植栽與排水設計；調整地面管線位置確保路面平整。

陳皇宇說，市道182線是重要交通幹道，各類車輛混行，路肩依法不能行駛，但現況對機慢車族尤其是高齡騎士有安全之虞；關廟國中附近的人行道經協調後暫不規畫停車格及綠廊帶，人行道建設應審慎評估，確保所有用路人的權益與安全。