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美國華裔民選官員協會參訪南市消 黃偉哲看到合作前景

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。記者袁志豪／翻攝
為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。記者袁志豪／翻攝

為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。訪團也邀請消防局未來赴加州進行訪問與交流訓練，市長黃偉哲表示，透過交流，看到跨國合作的廣闊前景。

今天訪團由美國加州鑽石吧市議員劉珝林（Stan Liu）領隊，團員包括來自加州鑽石吧市、約巴林達市、聖馬利諾市、蒙特利公園市、天普市、亞凱迪亞市、核桃谷水區及富樂頓聯合高中學區的市長、市議員及相關委員代表。

台南市消防局副局長李政昌為訪團介紹消防局各項業務與經驗交流成果，美國華裔民選官員協會財務長戴守真亦分享在擔任亞凱迪亞市市長期間，積極支持台南市消防局至前往交流訓練的寶貴經驗。

現場由三度訪問亞凱迪亞市消防局的第六大隊邱保舜組長進行簡報，介紹雙方消防局長期交流的歷史與情誼；隨後消防局業務單位針對災害應變及整備機制作業說明，與訪團代表展開熱烈討論，共同探究消防安全提升。

市長黃偉哲表示，國際間的消防交流對城市安全發展具有重要意義，期待未來能藉由更多此類互訪進一步促進城市間的防災與安全合作。

訪團團長劉珝林表示，美國華裔民選官員協會時隔20年再度正式組團訪台，多位團員曾在台灣成長，對消防局熱情而專業的接待表示由衷感謝。

訪團成員還參觀原台南合同廳舍（消防史料館），又稱「火見樓」，該建築建於1930年，曾是當時台南市最高建築，見證消防歷史的重要發展。成員們對於台南市消防局在歷史建築保存、現代化設備應用及防災機制整合上的成就表示肯定，並就如何兼顧歷史保存與消防安全進行深入討論。

消防局長李明峯指出，這次交流展現消防單位在跨部門與國際交流上的積極態度，未來將持續深化與國際消防單位的合作，共同提升災害應變與防災整備的能力。

為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。記者袁志豪／翻攝
為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。記者袁志豪／翻攝
為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。記者袁志豪／翻攝
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為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。記者袁志豪／翻攝
為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。記者袁志豪／翻攝
為促進國際消防安全交流，美國華裔民選官員協會率團來訪台南市政府消防局，雙方就消防宣導、歷史建物消防安全及跨消防局支援等議題進行深入探討。記者袁志豪／翻攝

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