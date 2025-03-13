雲林縣府率團訪日本岡山縣 開拓兩地農產合作

雲林縣長張麗善率團赴日本東京食品展並與農業地方創生交流，昨天下午拜訪岡山縣伊原木隆太知事，參訪當地農畜產品直賣所及倉敷美觀地區，並促進兩地在多領域的合作，互利共贏。

岡山知事伊原木隆太表示，岡山縣是日本重要的農產區，主產水蜜桃、葡萄及稻米，知名的「雄町Summit」便是岡山縣所舉辦多年的日本酒品酒大會，擁有「酒米之祖」美稱的雄町米，最大產地就在岡山縣，很歡迎台灣農業大縣雲林縣來到訪，期待未來在觀光旅遊方面有更多交流。

張麗善表示，台日雙方就農業、教育及地方創生等進行交流；其實雲林與岡山有很深的淵源，早在2015年國立雲林科技大學即與岡山縣立大學締結姊妹校，期待雙方在農業及地方創生與觀光方面能有更多交流。

張麗善說，雲林得天獨厚的環境孕育出許多優質農產，是台灣的糧倉，這次除參加日本東京食品展，也參觀岡山農畜產品直賣所，了解當地農業協同組合（農會），如何透過直賣所地產地消及食農教育，吸引青年回鄉從農，未來希望能與岡山深入交流學習，例如稻米及水果產業的推動發展。

雲林一行人到倉敷美觀地區參觀，了解該地區因地方創生結合居民和政府力量，不但保留歷史文化與建築，帶來一年三百萬遊客，雲林也希望也能透過地方創生帶來觀光商機。張麗善當面送邀請函給知事，邀約同遊雲林，上山下海吃美食看美景。