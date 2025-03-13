湯德章正義與勇氣牽起情誼 台南與日本熊本縣宇城地域締盟
台南市長黃偉哲今天與日本熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）3位首長共同簽署友好交流協定，這是台南首次跳脫一對一城市交流的框架，與三個城市所組成的地域締盟，進而展開更全面的國際交流。
宇土市是人權律師湯德章律師之父的故鄉，黃偉哲表示上午跟3個城市的貴賓一起參加「湯德章律師追思獻花暨故居再開門」活動，下午簽署友好交流協定，感謝宇土市攜手宇城市、美里町與台南展開交流，更在日本向當地民眾介紹湯德章律師的事蹟。
黃偉哲提到，湯德章律師是台南的優秀子弟，對台灣民主化也有很多貢獻，現在更牽起台南與日本的友誼，希望能將台日情誼從上一代延續到下一代年輕學子，宇土市立住吉中學已經跟台南的南化國中展開交流，未來會更鼓勵學生進行學術、體育等國際交流活動。
本次宇城地域訪團由宇土市長元松茂樹、宇城市長臨時代理人副市長天川竜治、美里町長上田泰弘共同率團一行35人，元松茂樹市長說，去年訪團也在3月13日「台南市正義與勇氣紀念日」來訪，當時曾表示會努力推動雙方交流，期待日後雙方締結友好交流協定，很感謝台南市共同努力實現這個目標，將繼續加深雙方情誼及推動交流。
宇城地域(Uki Region)位於熊本縣中央，由宇土市(Uto City)、宇城市(Uki City)、美里町(Misato Town)2市1町組成，未來將持續以湯德章律師相關交流為主軸，與台南市進行觀光、經濟、文化、教育等領域的交流。本次訪團不但參加了「湯德章律師追思獻花暨故居再開門」活動，也赴台南市議會、南化國中交流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言