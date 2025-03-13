湯德章正義與勇氣牽起情誼 台南與日本熊本縣宇城地域締盟

台南市長黃偉哲今天與日本熊本縣宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）3位首長共同簽署友好交流協定，這是台南首次跳脫一對一城市交流的框架，與三個城市所組成的地域締盟，進而展開更全面的國際交流。

宇土市是人權律師湯德章律師之父的故鄉，黃偉哲表示上午跟3個城市的貴賓一起參加「湯德章律師追思獻花暨故居再開門」活動，下午簽署友好交流協定，感謝宇土市攜手宇城市、美里町與台南展開交流，更在日本向當地民眾介紹湯德章律師的事蹟。

黃偉哲提到，湯德章律師是台南的優秀子弟，對台灣民主化也有很多貢獻，現在更牽起台南與日本的友誼，希望能將台日情誼從上一代延續到下一代年輕學子，宇土市立住吉中學已經跟台南的南化國中展開交流，未來會更鼓勵學生進行學術、體育等國際交流活動。

本次宇城地域訪團由宇土市長元松茂樹、宇城市長臨時代理人副市長天川竜治、美里町長上田泰弘共同率團一行35人，元松茂樹市長說，去年訪團也在3月13日「台南市正義與勇氣紀念日」來訪，當時曾表示會努力推動雙方交流，期待日後雙方締結友好交流協定，很感謝台南市共同努力實現這個目標，將繼續加深雙方情誼及推動交流。