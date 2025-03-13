台南藝術博覽會開幕 彙集45家畫廊帶來全新風貌

ART TAINAN 2025台南藝術博覽會今天在台南晶英酒店開幕，明天開展，為期3天，彙集國內外45家畫廊參展，帶來全新藝術風貌。

台南市政府和中華民國畫廊協會合辦ART TAINAN2025台南藝術博覽會，今年邁入第13屆，台南市長黃偉哲今天主持開幕典禮，他盛讚這是今年藝文界盛事，也提供藝術工作者發光發熱舞台。

黃偉哲表示，台南被譽為文化首都，提供藝術家一展長才舞台。ART TAINAN 2025台南藝術博覽會和Next Art Tainan台南新藝獎，都是台南藝術界年度盛事，許多新銳藝術家獲得台南新藝獎肯定後，透過媒合接續藝博會。

南市府文化局指出，今年台南藝博會彙集國內外45家畫廊參展，其中8家畫廊首次加入，包括台灣3家、日本3家及韓國2家，顯示藝博會在國際關注度的提升。這些畫廊將持續投入台灣藝術市場，帶來全新藝術風貌。

文化局也在台南藝博會現場建構「美學教育空間」，邀來國立台南大學視覺藝術與設計系參與，讓學生有更多實務經驗，啟發藝術興趣，培育未來藝術產業人才種子。

台南藝博會同時攜手南部13家館際聯盟，串聯美術館與在地特色店家，從展場出發，穿梭於古都巷弄間，感受藝術、歷史與現代生活的交融。