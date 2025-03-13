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台南迎府城建城300年 增3件一般古物含鄭成功銅像

中央社／ 台南13日電

2025迎來清領台灣府城建城300年，台南市政府今年首度公布新增3件一般古物，分別是「鎮北門門額殘碑」、「小南門門額」及台南火車站前圓環的蒲添生「鄭成功銅像」。

南市府文化局今天指出，「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」，都是清領乾隆時期修建台灣府城城門重要歷史證物，和2019年指定「鎮北門門額」、「小北門門額」、「東郭門門額」、「大北門門額」一起併入「臺灣府城門額」。

「臺灣府城門額」1組6件，見證清領乾隆至道光年間城牆興建、修築歷程，及日治時期實施街道改正計劃、拆毀城牆史實。尤其今年適逢清領台灣府城建城300年，城牆、城門大多毀失，文物留存有限，數量稀少門額更可喚起重視台灣府城存在價值與意義。

台南火車站前圓環鄭成功銅像，是雕塑家蒲添生作品，也是1950年初台灣首座以寫實手法雕塑的鄭成功全身立像。蒲添生擅長掌握人物神態，成為楊英風為延平郡王祠重塑鄭氏座像主要參考，深具藝術典範，也是特殊政治時空下產物，展現台南歷史發展與時代變遷。

此外，2023年指定為一般古物的「臺灣總督兒玉源太郎人像頭部殘件」，2017年曾委託國立台南藝術大學團隊進行材質相關研究，當時檢測結果是「雪花石膏」，2014年重新透過科學儀器檢測後，公告材質變更為「大理石」。

文化局統計，目前台南市共有108組881件古物，涵蓋國寶3組6件，重要古物14組186件，一般古物91組689件。

北門 台南 鄭成功

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