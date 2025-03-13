楠西臨時中繼市場可望3月底完工
照片取自臺南市政府
臺南市楠西公有零售市場在0121地震後受創嚴重，經評估為「紅單」危險建築，為減輕攤商的經濟壓力，市場處自2月起即停止徵收市場營業攤 (鋪) 位使用費，並針對實際經營的簽約攤商，每攤發放5萬元營業收入損失慰助金，盡力減少地震對攤商生計的衝擊，陪伴大家共度難關。
市場處處長王俊博指出，地震發生後，立即與攤商溝通，說明市場建物已被標示為紅單建築，並請攤商於3月21日前完成撤離，市府將提供必要協助。經多次說明會與訪視討論，市府與攤商已達成共識，決定在楠西郵局對面空地興建臨時中繼市場，確保攤商能順利營業，並維持當地民眾的購物習慣。目前中繼市場工程進度順利，預計3月底完工，屆時將提供28個攤舖位供攤商進駐使用。
南市府表示，已積極向中央爭取楠西公有零售市場的重建經費，盼能早日規劃並建置一座更安全、更舒適的市場，提供攤商穩定的經營環境，讓楠西的市場經濟與山區活力再現光采。
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