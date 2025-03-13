嘉義大埔農民遭山豬咬傷大腿 醫療站及時處理脫險

嘉義縣大埔鄉一名64歲農民，近日在深山田間工作時，突遭野生山豬襲擊咬傷大腿大量出血，幸好當地大林慈濟醫院駐診大埔醫療站的醫護人員及時處理，才沒延誤治療得以康復。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，事故發生時莊姓農民正在大埔鄉木瓜坑的山裡工作，突然遭到一頭野豬襲擊咬破牛仔褲，鋒利的尖牙還刺穿左大腿下內側深部，他自行開著40分鐘的小貨車，趕到大埔醫療站求助就醫。

莊姓農民到達醫療站時，左側大腿有5公分長的深層傷口並大量流血，大林慈濟醫院大埔醫療站駐點醫師林英龍，立即為其傷口消毒、打局部麻醉，再縫合五針止血，並注射破傷風針、抗生素及藥物治療。

林英龍說，傷患的傷口像箭尖一樣很難縫合，而且周邊的內出血情況，血液由大腿流向小腿擴散，瘀青也越來越明顯，治療第一天病人感到非常疼痛，治療到第3天才感覺好一些了。病人持續到醫療站追蹤換藥複診，傷口疼痛情況和周邊嚴重淤青逐漸好轉，在近期傷口拆線，人已康復。

「這已是大埔醫療站近10年來第3起野豬咬人事件」，林英龍回憶說，7年前他收治首名被山豬咬傷的病人，當時病人大約40歲，是一位抓豬高手，一次失手被山豬從背後直撲而來，兩條腿被咬到大量流血，救護車將他載來醫療站時已經休克，因傷勢過重在初步處理後趕緊轉送山下醫院進一步開刀治療，救回一命。

林英龍提醒山區民眾，從事農務時應保持警覺，避免接近野生動物，並可攜帶驅趕工具，如哨子或棍棒，以備不時之需。