台南市開辦公部門非暑期工讀 有興趣的大專院校生快報名

台南市推動青年公共參與，由市府研考會整合各局處開放非暑期工讀職缺，今年4至6月市府開放21名工讀職缺，鼓勵學子從工讀中實地了解市政工作，增進未來職場就業力，更培養未來積極參與公共事務人才。

報名條件為設籍南市並就讀國內之大專院校、研究所之在學學生，以及非設籍本市但就讀於本市各公私立大專院校及研究所之在學學生。

研考會表示，本次非暑期工讀職缺由經濟發展局、財政稅務局、秘書處、教育局、體育局、觀光旅遊局、環境保護局、農業局、水利局、民政局及研究發展考核委員會等11個機關單位提供，工作內容涵蓋文書作業、檔案管理、旅遊服務、網路社群編輯、賽事籌備等，工作時間相對彈性，適合在學又想要累積工作經驗、補貼生活費的學生來報名參加。