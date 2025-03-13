雲林舉辦114年全運會官網、社群平台上線 匯集賽事等資訊

114年全國運動會將於10月18日至23日在雲林縣舉辦，雲林縣府說，官方網站及所屬社群平台今天上線，除發布競賽資訊、賽事轉播，可查詢雲林美食、藝文活動、觀光遊程等訊息。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣睽違20年再度舉辦全國最大型運動賽事，10月18日至23日舉辦114年全國運動會，全縣總動員籌辦各項事宜，邀請全國民眾來雲林，觀看國內最頂尖運動選手同場競技。

張麗善指出，縣府整合各項資源全力籌辦，共有35項運動競技項目，選手隊職員有1萬2000多人，各項籌備工作由6部、32組分頭進行，軟硬體設施都按部就班推動，將給大家帶來創新、完美與圓滿的運動賽事。

全運會官方網站及所屬社群平台（FB/IG/YT）今天正式啟用，將不定期更新、推播各項賽會最新消息，讓民眾掌握全國運動會籌辦過程及賽會重要資訊。

雲林縣教育處表示，全運會官方網站提供許多賽會資訊及服務，也提供相關活動LIVE直播連結，未來透過產官學合作方式，與體育署及全國大專校院運動傳播相關科系，共同攜手辦理賽事直播及典禮活動轉播等服務，期盼吸引多元族群透過網路平台關注運動賽事，即時為選手加油喝采。

另外，為提升民眾對賽會參與程度，將推出系列粉絲互動活動，透過社群平台，介紹在地運動選手、提供各類賽事訊息、運動主題影音資訊等服務。

教育處指出，為增加民眾與全運會連結，官網推出線上互動抽獎活動，只要完成任務，即有機會獲得11吋 iPad Air等禮物，歡迎全民一起挺選手、挺全運。