雲林縣府科員張東凱代理水林鄉長 公所易主由綠轉藍引關切

雲林縣水林鄉原任鄉長許山埜日前病逝，所剩1年多任期，由雲林縣府農業處機要科員張東凱接任代理鄉長，今天就職典禮他強調會勤走基層延續許前鄉長各項建設，人事短時間內不會變動。一向由綠主政多年的水林鄉改由藍色執政，是否牽動明年選舉，各界關注。

水林鄉長許山埜3月8日病逝，享壽63歲，所剩任期不足2年，依地方制度法不辦理補選，雲林縣府指派農業處機要科員張東凱代理，今天上午走馬上任在鄉公所舉辦就職典禮，由縣府行政處長簡明欽監交，縣府總顧問張清良及水林鄉代會主席周聯聰等各界均到場觀禮祝賀。

任職縣府農業處機要科員張東凱年僅33歲，曾任立委張嘉郡國會助理、雲林縣長張麗善秘書、國民黨中央委員、國民黨雲林縣黨部副主委等職。

張東凱致詞時表示，感謝許前鄉長生前為水林鄉辛苦付出與奉獻，各方面鄉政建設都有明顯的進步和發展，奠定良好基礎。他奉派代理鄉長，深知責任重大。未來將會帶領公所團隊勤走基層延續各項建設。

他今天也批閱第一份公文並說，未來將用以更多時間到全鄉24村318鄰各家戶傾聽大家意見、瞭解需求，推動更有利的發展計畫。至於人事暫時不會更動。

今天包括表態參選下屆鄉長的民進黨水林鄉民代表陳文正等人也到場觀禮，已任6屆鄉代的陳文正對張東凱就任也表祝福之意。由於水林鄉一向綠大於藍，10幾年來均由綠色主政，如今公所易主由藍執政，是否牽動2026選舉，引起關切。

陳文正受訪時表示，地方以勤跑基層服務為首要，他將本著一貫積極精神持續經營，對未來仍抱持信心。至於藍營是否藉由公所易主，在2026布局延續藍天，目前仍由當地政界人士積極運作中，人選尚未浮出檯面。