快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

適逢台灣府城建城300 府城門額古物再指定2件

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市今年新增一般古物「台灣府城門額：鎮北門門額殘碑、小南門門額」及小東門段殘跡、小西門景觀。圖／南市文資處提供
台南市今年新增一般古物「台灣府城門額：鎮北門門額殘碑、小南門門額」及小東門段殘跡、小西門景觀。圖／南市文資處提供

適逢台灣府城建城300年，台南市古物審議會近期經審議後，將「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」指定為一般古物，並納入「台灣府城門額」，別具意義。此外，台南火車站前圓環的蒲添生「鄭成功銅像」也被指定為一般古物。

文資處表示，「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」皆為清領乾隆時期，修建台灣府城城門的重要歷史證物，與2019年指定的鎮北門門額、小北門門額、東郭門門額、大北門門額等共同併入「台灣府城門額」中，由原本1組4件增加為1組6件。

文資處說，台灣府城門額可見證自清領乾隆至道光年間城牆興建、修築歷程，與日治時期實施街道改正計畫，拆毀城牆之史實；有鑒於現今城牆、城門大多已損毀，僅留下有限文物，適逢今年台灣府城建城300年，此類數量稀少的門額，相信可喚起大眾重視台灣府城存在的價值與意義。

此外，位於台南火車站前圓環中央的鄭成功銅像，屬於名雕塑家蒲添生的作品，是1950年初台灣首座以寫實手法雕塑的鄭成功全身立像，蒲添生擅長掌握人物神態的寫實功力，其造型也成為楊英風後續為延平郡王祠重塑鄭氏座像的主要參考，深具藝術性與典範性價值。

文資處表示，截至目前為止，台南市共有108組881件古物，包含國寶3組6件、重要古物14組186件、一般古物91組689件，數量相當豐富，更見證文化古都盛名，未來也期望藉由科學檢測、清潔修復，竭力推動古物的保存與維護，確保文化資產的價值代代相傳。

台南市古物審議會近期經審議後，新增一般古物「台灣府城門額：鎮北門門額殘碑」。圖／南市文資處提供
台南市古物審議會近期經審議後，新增一般古物「台灣府城門額：鎮北門門額殘碑」。圖／南市文資處提供
台南市古物審議會近期經審議後新增一般古物「台灣府城門額：小南門門額」，在適逢台灣府城建城300年的時刻，別具意義。圖／南市文資處提供
台南市古物審議會近期經審議後新增一般古物「台灣府城門額：小南門門額」，在適逢台灣府城建城300年的時刻，別具意義。圖／南市文資處提供

台南 鄭成功

延伸閱讀

今年台江黑琵最高峰3993隻 用夕陽音樂會在「四草守望哨」說再見

台南鹿耳門媽文物館動土大典 媽祖信仰傳承新里程碑

一本書找到數十年沒人知的親人墓塚 台南南山公墓守護起效應

能觸摸的雕塑展！南美館年度大展 120件蒲添生父子作品感受台灣百年藝術縮影

相關新聞

「生不如死」加劇…朝農工科技大縣前進的嘉義縣 人口跌破48萬人

台積電2座先進封裝廠正在嘉科園區建廠，嘉縣朝農工科技大縣前進，人口數卻不斷下滑，死亡人數多於出生，「生不如死」，縣府民政...

超萌！台灣蘭展限定 行駛搭百年烏樹林糖廠小火車追蘭展

台灣國際蘭展即日起至3月23日在台南後壁區展出，今年的蘭展規畫從烏樹林園區往返蘭展會場的小火車，勾起許多人懷舊的記憶，每...

台南仁德二空新村國父銅像 藍籲移回湯德章公園

台南市湯德章紀念公園的國父銅像2014年被公投盟召集人蔡丁貴號召群眾拉倒，長期放文化局柳科典藏中心，最近重新豎立在仁德區...

出席湯德章追思會 黃偉哲：歷史可以過去但不能被忘記

台南市長黃偉哲剛從日本參加東京食品展回來，今早馬不停蹄前往出席緬懷228受難律師湯德章的追思紀念會，他強調，「這段歷史可...

嘉義市德安路這排攤商搞噱頭 一周有3天被拿來當店名

嘉義市德安路接近八德路口每到黃昏整排黃色燈光下3家攤位掛著「星期一鹹水雞」、「星期二美式漢堡」、「星期天飲料店」令人好奇...

適逢台灣府城建城300 府城門額古物再指定2件

適逢台灣府城建城300年，台南市古物審議會近期經審議後，將「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」指定為一般古物，並納入「台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。