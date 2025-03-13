適逢台灣府城建城300 府城門額古物再指定2件

適逢台灣府城建城300年，台南市古物審議會近期經審議後，將「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」指定為一般古物，並納入「台灣府城門額」，別具意義。此外，台南火車站前圓環的蒲添生「鄭成功銅像」也被指定為一般古物。

文資處表示，「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」皆為清領乾隆時期，修建台灣府城城門的重要歷史證物，與2019年指定的鎮北門門額、小北門門額、東郭門門額、大北門門額等共同併入「台灣府城門額」中，由原本1組4件增加為1組6件。

文資處說，台灣府城門額可見證自清領乾隆至道光年間城牆興建、修築歷程，與日治時期實施街道改正計畫，拆毀城牆之史實；有鑒於現今城牆、城門大多已損毀，僅留下有限文物，適逢今年台灣府城建城300年，此類數量稀少的門額，相信可喚起大眾重視台灣府城存在的價值與意義。

此外，位於台南火車站前圓環中央的鄭成功銅像，屬於名雕塑家蒲添生的作品，是1950年初台灣首座以寫實手法雕塑的鄭成功全身立像，蒲添生擅長掌握人物神態的寫實功力，其造型也成為楊英風後續為延平郡王祠重塑鄭氏座像的主要參考，深具藝術性與典範性價值。