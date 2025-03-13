高壓細水霧滅火乾淨無公害 3企業捐贈設備給南市消防局

台南市消防局今天與安鼎國際工程股份有限公司、日東昇、日盛升建設興業有限公司舉辦聯合捐贈儀式，3家企業各捐贈1套價值60萬元高壓細水霧設備給予消防局北門分隊及將軍分隊，並完成幫浦消防車改裝工程，由局長李明峯代表接受捐贈。

消防局指出，3家企業均為台南市在地頗負盛名建築企業，長期耕耘地方奉獻社會不遺餘力，所捐贈高壓細水霧設備，為南市消防局首創，將現有災情勘查皮卡車安裝上專門提供給機動車輛使用的高壓細水霧設備，使車輛功能更多元。

消防局說明，這套設備自研發迄今已歷時2年多，深獲外勤人員肯定，並持續召集產業界、學術界及國內火災搶救專家提供寶貴意見精進設計，與時俱進為提升救災技術增進搶救效能而努力，提升救災效率。

市長黃偉哲表示，感謝3家企業發揮大愛，捐贈的設備將配發於北門及將軍分隊，這2個地區均為大台南太陽能光電重鎮，高壓細水霧設備具有導電絕緣的特性，業界更用來清洗 50 萬伏輸電線路，消防局運用此設備，日後對於地方實務的需求十分合適。

李明峯表示，蒙特婁公約限制海龍滅火系統的使用，而細水霧滅火設備具有乾淨無環保公害、對人體的健康與安全無不良性的影響、滅火劑價錢低廉又易於取得等優點，被認為是極具潛力的海龍替代品。