出席湯德章追思會 黃偉哲：歷史可以過去但不能被忘記

台南市長黃偉哲剛從日本參加東京食品展回來，今早馬不停蹄前往出席緬懷228受難律師湯德章的追思紀念會，他強調，「這段歷史可以過去，但是不能夠被忘記」，未來也希望帶領民眾深入了解湯德章的生平事蹟與其對台南的貢獻。

湯德章紀念協會今在湯德章紀念公園舉辦追思紀念會，邀集各界見證湯德章為台灣犧牲奮鬥努力的歷史，其中，除市長黃偉哲親自出席外，湯德章之父的故鄉日本宇土市市長元松茂樹、宇城市長臨時代理人副市長天川竜治及美里町町長上田泰弘等也都蒞臨致意。

黃偉哲說，感謝社會各界集資並齊心協力成立湯德章紀念協會，與市府共同推動湯德章律師故居復原工作，讓文化資產及這段深刻的歷史得以保存，成為台南重要的人權教育推廣基地，也為台灣的民主留下重要記憶。

他強調，「這段歷史可以過去，但是不能夠被忘記」，期盼所有市民一起共同見證湯德章為台灣犧牲奮鬥努力的歷史，讓湯德章的精神永遠留存在你我心中。今早追思會一行人先繞行湯德章紀念公園後獻花致敬，隨後步行到湯德章故居，並舉行故居再開門儀式。

南市府表示，湯德章以律師身份捍衛公義，並在228事件期間英勇就義，其精神至今仍深植台南市民心中，期盼透過此次追思紀念會，傳遞湯德章的事蹟，並將正義的堅持及人權價值的精神延續下去。

此外，黃偉哲則提及，今年1月21日台南地震發生後，日本企業友人也表達深切關心，捐贈150萬日圓作為援助，希望能為台南的災後復原盡一份心力。