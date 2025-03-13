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嘉義市德安路這排攤商搞噱頭 一周有3天被拿來當店名

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
黃色燈光下3家攤位掛著「星期一鹹水雞」、「星期二美式漢堡」、「星期天飲料店」店名好記又有趣，傍晚營業開始常絡繹不絕。記者李宗祐／攝影
黃色燈光下3家攤位掛著「星期一鹹水雞」、「星期二美式漢堡」、「星期天飲料店」店名好記又有趣，傍晚營業開始常絡繹不絕。記者李宗祐／攝影

嘉義市德安路接近八德路口每到黃昏整排黃色燈光下3家攤位掛著「星期一鹹水雞」、「星期二美式漢堡」、「星期天飲料店」令人好奇，擺攤還挑日子？原來這是業者吸引客人的噱頭，店名好記又有趣，傍晚營業開始常絡繹不絕；業者表示，美味才是留住客人不二法門。

李姓業者表示，當初兄弟姊妹想在自家門前擺攤賣鹹水雞、飲料店，想著店名要如何好記又引起客人注意，還要有發展性、延續性，於是想到「星期一鹹水雞」、「星期天飲料店」，如果未來有親友加入經營團隊，可以接著「星期二…」、「星期三…」、「星期四…」、「星期五…」這樣延續下去。

2020年12月25日「星期一鹹水雞」、「星期天飲料店」開張，不少好奇客人上門，以為只有在周一買得到鹹水雞，周日才能買飲料，引來不少話題，沒多久，友人張先生也加入「星期二美式漢堡」，資源分享強強連手，互相幫忙留住客人。店休日是每周一。

當然要留住客人還是要有好的產品；李先生說，鹹水雞有向前輩討教，加上自己研發，以「客製化」概念，方便客人點餐有A、B、C等套餐，也可以各自依自己喜歡點餐、加配菜；配菜品項有24種，胡椒醎度、香油濃度、辣椒、蒜泥、蔥都可以依個人需求調整。

飲料以鮮奶黑糖粉圓為主，是自家研發出的粉圓，較市面上的顆粒大、有嚼勁。

因為現代人偏向少油少鹽，張先生的「星期二美式漢堡」不做油炸漢堡，以煎為主，麵包以堅果、核桃、全麵等健康取向。攤位前還貼滿的各式漢堡小可愛模型供客人選購參考。

李先生說，未來歡迎有興趣者加入經營團隊，擺攤的品項不拘，但要理念相近。或許未來會刷出一整排的星期攤小夜市。

「星期二美式漢堡」攤位前貼滿的各式漢堡小可愛模型供客人選購參考。記者李宗祐／攝影
「星期二美式漢堡」攤位前貼滿的各式漢堡小可愛模型供客人選購參考。記者李宗祐／攝影
「星期一鹹水雞」有A、B、C等套餐，也可以各自依自己喜歡點餐、加配菜；配菜品項有24種，胡椒醎度、香油濃度、辣椒、蒜泥、蔥都可以依個人需求調整。。記者李宗祐／攝影
「星期一鹹水雞」有A、B、C等套餐，也可以各自依自己喜歡點餐、加配菜；配菜品項有24種，胡椒醎度、香油濃度、辣椒、蒜泥、蔥都可以依個人需求調整。。記者李宗祐／攝影
「星期二美式漢堡」。記者李宗祐／攝影
「星期二美式漢堡」。記者李宗祐／攝影
「星期一鹹水雞」。記者李宗祐／攝影
「星期一鹹水雞」。記者李宗祐／攝影
傍晚時分整排黃色燈光下3家攤位掛著「星期一鹹水雞」、「星期二美式漢堡」、「星期天飲料店」十分醒目。記者李宗祐／攝影
傍晚時分整排黃色燈光下3家攤位掛著「星期一鹹水雞」、「星期二美式漢堡」、「星期天飲料店」十分醒目。記者李宗祐／攝影
「星期天飲料店」菜單。記者李宗祐／攝影
「星期天飲料店」菜單。記者李宗祐／攝影
「星期一鹹水雞」方便客人點餐有A、B、C等套餐。記者李宗祐／攝影
「星期一鹹水雞」方便客人點餐有A、B、C等套餐。記者李宗祐／攝影
整排黃色燈光下3家攤位掛著「星期一鹹水雞」、「星期二美式漢堡」、「星期天飲料店」。記者李宗祐／攝影
整排黃色燈光下3家攤位掛著「星期一鹹水雞」、「星期二美式漢堡」、「星期天飲料店」。記者李宗祐／攝影

嘉義 攤商

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