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超萌！台灣蘭展限定 行駛搭百年烏樹林糖廠小火車追蘭展

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台糖烏樹林五分車在「蘭展期間專線行駛」，從烏樹林園區往返蘭展會場。圖／取自黃偉哲臉書
台糖烏樹林五分車在「蘭展期間專線行駛」，從烏樹林園區往返蘭展會場。圖／取自黃偉哲臉書

台灣國際蘭展即日起至3月23日在台南後壁區展出，今年的蘭展規畫從烏樹林園區往返蘭展會場的小火車，勾起許多人懷舊的記憶，每天早上9點至下午4點，每小時一班，遊客可從烏樹林休閒園區往返蘭展會場，搭乘五分車並購買蘭展門票，還可享有優惠，市長黃偉哲推薦一定要來支台糖冰棒解解饞。

黃偉哲表示，烏樹林的老舊車站，見證糖業興盛繁華的過往，踏上百年鐵道，捕捉後壁自然怡人的好風景，絕對是最難忘的體驗；為了因應蘭展的大量人潮，對交通疏運也隨時滾動式的調整，除了增加停車場至展館的路面行走指引，也加派車流疏導人力及停車場至展館的接駁車數量。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，擁有近百年歷史的烏樹林休閒園區及五分車鐵道，曾於2015、2016年通車過，在今年「蘭展展期專線」復駛，只有蘭展期間16天限定，每日早上9點至下午4點，每小時一班，往返蘭展展區與烏樹林園區之間，全程約1.3公里，雙邊設有可以購買五分車票和蘭展門票的窗口，提供民眾不一樣的遊程體驗。小火車時刻表，更多參觀資訊請至官網（https://tios.tw/

韓國超人氣Youtuber英玹逛完蘭展也大呼「像是在作夢一樣！」推薦主題館的蘭花通道、鏡像蘭花區、海外景觀、競賽花展區，以及生活館的各國景觀花藝創作和蘭花沉浸式數位體驗，一共6個必看亮點，也推薦搭烏樹林糖廠內的復古五分車前往蘭展，參觀完後還可再搭回糖廠內遊覽，該支影片已上架YouTube頻道：英玹김융，市府邀請民眾跟著英玹腳步來趟夢幻蘭花之旅。

台糖烏樹林五分車在「蘭展期間專線行駛」，從烏樹林園區往返蘭展會場。圖／取自黃偉哲臉書
台糖烏樹林五分車在「蘭展期間專線行駛」，從烏樹林園區往返蘭展會場。圖／取自黃偉哲臉書
台糖烏樹林五分車在「蘭展期間專線行駛」，從烏樹林園區往返蘭展會場。圖／取自黃偉哲臉書
台糖烏樹林五分車在「蘭展期間專線行駛」，從烏樹林園區往返蘭展會場。圖／取自黃偉哲臉書
台糖烏樹林五分車在「蘭展期間專線行駛」，從烏樹林園區往返蘭展會場。圖／取自黃偉哲臉書
台糖烏樹林五分車在「蘭展期間專線行駛」，從烏樹林園區往返蘭展會場。圖／取自黃偉哲臉書

五分車 蘭展 鐵道

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