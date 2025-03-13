優化台南市道182線人行道卻壓迫機車道 巿府允諾改善

內政部國土管理署推動「市區道路人本環境建設計畫」，台南市關廟區中山路二段人行道改善工程，涵蓋中山路二段兩側人行道，全長約700公尺，依據市區道路人行道設計規範規劃與設計，預計於今年3月底完工，但機車族紛紛反映行駛空間受到壓迫，經議員召開協調後市府允諾改善。

市議員陳皇宇接獲多起民眾陳情指出，工程將路肩改設為停車格及綠帶，導致機車需與汽車共用混合車道，特別是在上下班尖峰時段，騎士行駛時壓迫感極大。此外，由於工程經費問題，內側車道未同步鋪設新路面，對行車舒適度造成影響。為此，他已爭取相關單位追加預算改善路況。

陳皇宇昨天邀集立委王定宇服務處、工務局第三大隊、交通局及關廟區公所現場會勘，研擬改善方案，提出5大改善措施，降低混合車道影響，包括增繪路口行車導引線：於接近關廟納骨塔的路口繪製導引標線，清楚區分直行與轉彎車輛，提升行車秩序；調整車道寬度：在內側車道路面改善時，同步調整內外車道寬度，擴大外側車道，減少騎士受限感；優化停車格與綠帶配置：適當調整停車格與綠帶間距，並增設避車彎，確保機車行駛順暢。

植栽與排水改善：避免綠帶植栽遮蔽視線，並優化排水設計，防止大雨時泥土沖刷阻塞排水系統；管線下地與路面平整：請相關單位調整地面管線孔蓋，確保路面平整，台電將於3月13日重新鋪設，並評估將相關設備設置於中央分隔島的可行性。

陳皇宇說，市道182線中山路二段是關廟與歸仁間的重要交通幹道，各類車輛混行於同一路段。此次工程雖然提升行人通行品質，但對機慢車族的安全考量仍需進一步調整。接下來在中山路二段關廟國中附近，也會改善人行道，經協調後不會再規畫停車格及綠廊帶。