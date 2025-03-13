「生不如死」加劇…朝農工科技大縣前進的嘉義縣 人口跌破48萬人

台積電2座先進封裝廠正在嘉科園區建廠，嘉縣朝農工科技大縣前進，人口數卻不斷下滑，死亡人數多於出生，「生不如死」，縣府民政處統計，去年底人口47萬8786人，跌破48萬人，2019年人口還有50萬3113人，短短6年掉到47萬多人，且老人比例23.37%全國居冠。

內政部人口統計，1月出生僅9495人，是歷年單月次低的出生人數，死亡數1.5萬人，已連續49個月「生不如死」，折合年自然增加率為千分之2.78，全國只有澎湖縣和連江縣出生人數多於死亡數，其餘縣市自然增加均為負成長，全國總人口已連13月下跌至2339.6萬人。

就整體人口結構來看，台灣今年邁入老年人口占比逾20%的「超高齡社會」。其中，0至14歲幼年人口比率最高為新竹市15.1％，65歲以上老年人口比率最高為嘉義縣23.28％。

縣長翁章梁連任就職，推動轉型農工科技大縣，鼓勵年輕人返鄉就業定居，但2020年人口跌破50萬大關後，跌勢止不住，去年人口47萬8786人，人口老化，去年死亡6406人，比新生兒2191人多出1倍以上，「生不如死」，18鄉鎮市阿里山鄉及大埔鄉人口不到萬人，去年65歲以上老人11萬1064人。

18個鄉鎮市僅縣治太保市連續13年正成長，目前人口3萬9369人，有嘉科園區開發、台積電CoWoS先進封裝廠興建、華泰名品城Outlet規畫進駐等重大建設利多，2年內可望突破4萬人。

翁章梁說，人口減少流失是全台人口老化、少子化結構問題，他積極開發工業區增加就業，除科園區，還有公館、南靖工業區，民雄航太園區計畫開發，擴大商業基礎，增加服務業人口，鼓勵年輕父母生育，縣府編預算降低家庭負擔，增加生育補助，生越多獎勵越多，讓年輕人敢生、願意生。

少子化無法完全靠津貼改善，建構完善育兒環境為首要政策，縣府不只加碼生育補助，也推新生兒大禮包、弱勢家庭到宅坐月子服務、育兒指導、營運規畫多處嬰幼兒平價、優質及近便性公托家園、托嬰中心及親子館等，落實婦幼政策。