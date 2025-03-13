台南沙崙大發展 這5條路4月起停車收費 居民：恐沒人停

台南歸仁沙崙地區不少重大建設，帶動高鐵站東側蓋了許多社區大樓。近期市府公告，高發二路等5條路4月1日起實施路邊停車格收費，居民直呼停車需求仍低，「收費會沒人停」，且月票3000元不如租民營停車場，盼差別式收費。

新增停車收費路段為高發二路、歸仁七路、歸仁九路、歸仁十一路、歸仁十五路，市府近期已在路邊立告示牌、張貼公文，未來每天早上8點至晚間8點收費，每小時20元，若買月票，則全市一致每月3000元。

由於收費地段為住宅區，多個新社區大樓，不過入住比率不高，另也鄰近中研院南部院區等單位，夜間車輛不多。

1名居民說，當地停路邊的車輛不多，需求不高，收費將引發民怨，且恐怕車格使用率會很低，例如東區裕忠路胸腔病院旁原本車格停滿，收費後，車子都不見了。

「居民並不全然反對收費！」另名社區住戶說，決議收費之前沒聽取民意，未依現況去制定不同強度費率，繁忙商業區車格須提高周轉率就採計時、高費率，此處可採計次收費，卻一樣每小時20元，且月租也要3000元太貴，有搶錢之嫌，不如附近民營停車場月租最低僅1000元。

南市交通局停車營運科解釋，有接獲反映出現長期占位情況，包括歸仁七路的台糖循環宅附近，租住人口、商家多，另歸仁十五路也有許多上班族停放，才找相關單位會勘、評估後決定使用者付費。

停車營運科指出，收費每小時20元，是整個高鐵特區皆一致，至於月票3000元則是全市一致，考量路邊停車格本來就是供臨停、給予方便，需要買路邊車格月票可能業務性質工作為多，停的地點也不會特定一區，所以，若當地住戶有長期停放需求，建議尋求路外停車場，較不會影響路邊車格的周轉率。