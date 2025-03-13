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台南仁德二空新村國父銅像 藍籲移回湯德章公園
台南市湯德章紀念公園的國父銅像2014年被公投盟召集人蔡丁貴號召群眾拉倒，長期放文化局柳科典藏中心，最近重新豎立在仁德區二空新村文化園區，但國民黨多名議員昨到湯德章公園，訴求移回原址，「不要把國父做小了」。
文化局回應，二空新村園區深入呈現從日治時期的空軍補給總庫，到戰後國民政府遷台，以及在地居民共同形塑的空軍眷村文化與地方歷史，孫文銅像設在此補充園區展覽內容，更進一步作為台灣多元歷史發展的見證，讓民眾能理解歷史中的不同面向，深化園區的文化價值與教育意義。
多名國民黨議員及團體到湯德章紀念公園，並高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。
議員王家貞說，不要把國父做小了，國父不只是眷村族群的，「也是每一位在中華民國土地上每一位台灣人的」。
議員兼議會國民黨團書記長林燕祝說，銅像就放在小小基地上，非常委屈，要求移回到原址。
當地仁和里長梁珍說，國父銅像立在園區雕堡旁，這裡本來就是眷村，地方都很歡迎，尤其今年是孫中山先生逝世100周年，很有意義，也歡迎大家到這裡緬懷國父。
文化局表示，該孫文銅像為1965年紀念孫中山百年誕辰，南市各界發起、設立於當時的中區民生綠園（現為中西區湯德章紀念公園）。
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