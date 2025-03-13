不限原民 阿里山鄉孕婦交通補助

嘉義縣補助阿里山原住民就醫交通費，視就醫距離最高每次可補助1000元。圖／嘉義縣政府提供 嘉義縣阿里山地區就醫路途遙遠，最近的地區醫院須至嘉市，原住民下山就醫可申請交通費補助；縣府昨宣布，今年新增住在阿里山鄉的孕婦可申請產前檢查、生產交通費補助，不限戶籍及原住民身分，未來會持續爭取經費。

縣長翁章梁說，交通費補助對象為阿里山鄉原住民身分，且居住地無適當醫療、長期照顧機構提供所須醫療或長照服務者，就醫後3個月內可檢附戶口名簿、就醫收據等向阿里山鄉衛生所或衛生室申請，今年爭取衛福部75萬元經費，用完截止。

衛生局解釋，交通費補助辦法，傷病就醫20公里至40公里每次補助600元；孕婦產檢及生產5公里至20公里每次補助200元，20公里至40公里者每次補助600元；傷病就醫或孕婦產檢及生產超過40公里以上，每次補助1000元；原住民入住住宿式長照機構20公里至40公里每次補助800元，超過40公里以上每次補助1600元。

申請補助次數上限，就醫者每人每季最多3次、每年10次為限，孕產婦則依衛福部規定，入住住宿式長照機構者每人每年2次為限。

嘉縣原住民族地區就醫交通費補助去年有474人次受惠。阿里山鄉長高瑞芳認為，補助須至衛生所或衛生室申請，還要準備書面文件，很多老人家不懂，特別跑1趟的意願恐不高，盼簡化程序；縣府說，會納入意見。