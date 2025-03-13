聽新聞
0:00 / 0:00

不限原民 阿里山鄉孕婦交通補助

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣補助阿里山原住民就醫交通費，視就醫距離最高每次可補助1000元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣補助阿里山原住民就醫交通費，視就醫距離最高每次可補助1000元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山地區就醫路途遙遠，最近的地區醫院須至嘉市，原住民下山就醫可申請交通費補助；縣府昨宣布，今年新增住在阿里山鄉的孕婦可申請產前檢查、生產交通費補助，不限戶籍及原住民身分，未來會持續爭取經費。

縣長翁章梁說，交通費補助對象為阿里山鄉原住民身分，且居住地無適當醫療、長期照顧機構提供所須醫療或長照服務者，就醫後3個月內可檢附戶口名簿、就醫收據等向阿里山鄉衛生所或衛生室申請，今年爭取衛福部75萬元經費，用完截止。

衛生局解釋，交通費補助辦法，傷病就醫20公里至40公里每次補助600元；孕婦產檢及生產5公里至20公里每次補助200元，20公里至40公里者每次補助600元；傷病就醫或孕婦產檢及生產超過40公里以上，每次補助1000元；原住民入住住宿式長照機構20公里至40公里每次補助800元，超過40公里以上每次補助1600元。

申請補助次數上限，就醫者每人每季最多3次、每年10次為限，孕產婦則依衛福部規定，入住住宿式長照機構者每人每年2次為限。

嘉縣原住民族地區就醫交通費補助去年有474人次受惠。阿里山鄉長高瑞芳認為，補助須至衛生所或衛生室申請，還要準備書面文件，很多老人家不懂，特別跑1趟的意願恐不高，盼簡化程序；縣府說，會納入意見。

原住民族 衛生所 阿里山

延伸閱讀

阿里山原住民下山就醫交通費補助 需3個月內提申請

阿里山原住民就醫補助開跑 交通費最高每次可領1000元

阿里山奇女子陳月霞癌逝 身後事交代生日辦追思會海葬

諾羅病毒大爆發！孕婦感染「3招處理」 蘇怡寧：避免吃一種藥

相關新聞

台南仁德二空新村國父銅像 藍籲移回湯德章公園

台南市湯德章紀念公園的國父銅像2014年被公投盟召集人蔡丁貴號召群眾拉倒，長期放文化局柳科典藏中心，最近重新豎立在仁德區...

南市社工荒 議員促強化安全網

近年全台社工人力荒尚未緩解，台南據統計社工離職率12%、目前缺額63人，社會局規畫購置315台平板給社工，盼優化職場環境...

不限原民 阿里山鄉孕婦交通補助

嘉義縣阿里山地區就醫路途遙遠，最近的地區醫院須至嘉市，原住民下山就醫可申請交通費補助；縣府昨宣布，今年新增住在阿里山鄉的...

台南楠西市場震成危樓限期撤離惹議？ 市場處：下月啟動重建

1月21日台南地震，楠西公有市場震成危樓，台南市場處最近要求攤商在21日需全部搬離，攤商憂生計也感到無奈，台南市場處表示...

南市社工離職率達12% 社會局要優化職場環境留才

近年來全台社工荒尚未緩解之下，社工在執行家訪時遇到人身安全問題，更易讓社工萌生離職念頭，導致人力雪上加霜；根據資料統計，...

黃偉哲率「台南隊」進軍東京國際食品展 2天接單破2億

全球三大食品展之一「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」昨天在東京國際展示場登場，台南市長黃偉哲領軍「台南隊」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。