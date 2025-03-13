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南市社工荒 議員促強化安全網

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
社工服務內容日益複雜，且面臨工作負荷沉重、案件複雜且有人身安全之疑慮，導致社工離職率高且無法久任，南市社會局表示，後續將透過公開甄選、提升福利措施及改善工作環境，補足社工人力缺口。圖為社工平時工作服務情況。圖／南市社會局提供
社工服務內容日益複雜，且面臨工作負荷沉重、案件複雜且有人身安全之疑慮，導致社工離職率高且無法久任，南市社會局表示，後續將透過公開甄選、提升福利措施及改善工作環境，補足社工人力缺口。圖為社工平時工作服務情況。圖／南市社會局提供

近年全台社工人力荒尚未緩解，台南據統計社工離職率12%、目前缺額63人，社會局規畫購置315台平板給社工，盼優化職場環境留才。議員昨質詢要求，人身安全議題是離職1大原因，應規畫全面保護社工安全。

據了解，截至去年底，南市社會局社工進用率約88.1%，社工離職率約12.5%，社工缺額約63人，主要離職原因包含安全性考量、工作負荷、家庭因素、個人生涯規畫、轉換社工服務場域等。社會局表示，持續透過公開甄選、提升福利措施、改善工作環境來補足人力。

市議會臨時會聯席審查針對墊付款案質詢，不少議員提到，衛福部統計全台每年平均發生5427件社工人身安全事件，台南市達163件，約占3%，除了薪資問題外，人身安全問題導致社工「壓力山大」，更讓南市幾乎每天都有社工離職。

市議員周麗津說，社工家訪時受到的人身安全議題，導致台南社工離職率高，購置平板供社工人員使用，但平板只有定位、錄音等功能，是否真能保護人身安全？

社會局說，社工服務內容日益複雜，為鼓勵現職社工久任，逐步訂定調升社工薪資及執業加給、提供進修與專業培訓機會、增設社工人身安全設備等機制、增設心理支持資源，此次規畫購置平板給社福中心、家防中心、衛生局心衛中心等第一線社工，強化社會安全網。

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