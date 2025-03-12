台南楠西市場震成危樓限期撤離惹議？ 市場處：下月啟動重建

1月21日台南地震，楠西公有市場震成危樓，台南市場處最近要求攤商在21日需全部搬離，攤商憂生計也感到無奈，台南市場處表示，已楠西郵局對面空地建置中繼市場28攤，提供有意願者4月起可以營業，並向中央爭取超過一1億元拆除及重建經費，提供攤商及民眾安全營業及購物環境。

市府指出，1月21日地震發生後，市府市場處考量建物受損狀況及安全因素，在第一時間立即協助安置受災攤商，當晚即安置住宿於曾文活動中心，隨後也短期安置於綠柏園。在被鑑定為紅單危樓後，也立刻通知市場內攤商及住戶需儘速撤離，並媒合安置處，若攤商有租屋需求，也有租金補助等措施。

另外，針對市場攤(鋪)位使用費自2月起停徵；同時對於訂有契約並實際經營者的照顧，發放攤商營業收入損失慰助費5萬元。

經發局代理局長蕭富仁表示，居住楠西市場計有14戶，截至3月12日前已安置攤商5戶入住南水署宿舍，2戶申請入住中；2戶完成租屋；5戶已覓尋住處，市府將持續協助攤商妥善安置，也會提供適時的搬遷協助。

市場處處長王俊博表示，市場處於地震後便立即向攤商溝通勸離，並於2月11日召開說明會且多次逐家訪視協助攤商撤離，同時也在楠西郵局對面空地建置中繼市場中，預計於3月底設置完成28攤，可提供有意願至該區營業攤 (鋪) 商4月起進駐營業，亦積極向中央爭取超過一億元拆除及重建經費，期以提供攤商及民眾安全營業及購物環境。