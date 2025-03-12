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南市社工離職率達12% 社會局要優化職場環境留才
近年來全台社工荒尚未緩解之下，社工在執行家訪時遇到人身安全問題，更易讓社工萌生離職念頭，導致人力雪上加霜；根據資料統計，台南市社工離職率達12%，目前社工缺額達63位，為強化社工員的人身安全並降低離職率，社會局規畫購置平板，提供社工人員使用，以優化職場環境留才。
台南市議會臨時會聯席審查今針對墊付款案質詢，不少市議員提到，衛福部統計全台每年平均發生5427件社工人身安全事件，台南市達163件，約占3%，除了薪資問題外，人身安全問題導致社工「壓力山大」，更讓台南市幾乎每天都有社工離職。
市議員周麗津表示，社工執行家訪時受到的人身安全議題，導致台南的社工離職率高達12％，社會局雖規畫購置平板提供社工人員使用，但平板只有定位、錄音等功能，是否真的能保護社工的人身安全？要求社會局應以全面保護社工的安全為考量。
社會局回應，社工服務內容日益複雜，包含家暴及兒虐等保護服務、脆弱家庭、身心障礙需求評估、社會救助、弱勢兒少等服務，社工皆需深入協助所有弱勢族群，面臨工作負荷沉重、案件複雜且有人身安全之疑慮，導致社工離職率高且無法久任，成為各縣市共同的考驗。
社會局說明，為鼓勵現職社工久任，近年逐步訂定調升社工薪資及執業加給、提供進修與專業培訓機會、增設社工人身安全設備等機制及增設心理支持資源，此次更規畫購置315台平板，提供給社福中心、家防中心及衛生局心衛中心等第一線社工人員使用，優化職場環境，強化社會安全網。
據了解，截至去年底，南市社會局社工進用率約88.1%，社工離職率約12.5%，社工缺額約63人，主要離職原因包含安全性考量、工作負荷、家庭因素、個人生涯規劃及轉換社工服務場域等。社會局表示，後續將持續透過公開甄選、提升福利措施及改善工作環境來補足社工人力。
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