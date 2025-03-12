黃偉哲率「台南隊」進軍東京國際食品展 2天接單破2億

全球三大食品展之一「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」昨天在東京國際展示場登場，台南市長黃偉哲領軍「台南隊」，集結多家農漁會、水產、鮮果貿易商、加工廠等優質業者，挑選超過100多種台南特色產品，全力進軍國際市場，開幕2天就創下超過新台幣2億以上的訂單，後續兩日展期的成績更加可期。

台南市以「優選台南 世界交陪」為主題，黃偉哲在台灣館開幕式致詞時表示，希望藉由食品展讓大家更了解市場，讓世界更了解台灣，也借此次機會在場館內舉辦台南物產展示會，見證台灣廠商與日本公司簽訂合作備忘錄，希望促進台南市優質農漁畜產品及加工品出口日本並上架當地通路，黃偉哲大力推薦蕎麥、果醬、蜜棗鮮果、台南食用米及加工品等農特產，期待創造雙贏。

為拓展農產品海外行銷通路，台南市政府每年輔導農民團體參與，推廣鮮果及農特產品不遺餘力。食品展開幕2天來屢創佳績，現場日本各大貿易商與通路商詢問洽談絡繹不絕，不論是鮮果、截切水果、果汁飲品、果乾或加工品等等，已有超過新台幣2億以上訂單的好消息。