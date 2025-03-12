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台南藍營要求國父銅像移回湯德章公園原址 文化局：已移置「二空園區」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局表示，孫文銅像移到二空園區，可豐富眷村文化展示內涵。圖／台南市文化局提供
台南市文化局表示，孫文銅像移到二空園區，可豐富眷村文化展示內涵。圖／台南市文化局提供

台南市湯德章紀念公園內的國父銅像，2014年被「公投盟」召集人蔡丁貴召集群眾拉倒後，如何安置紛爭不斷。國父孫中山逝世百周年，國民黨今天下午開記者會要求將銅像移回原址，台南市文化局說明孫文銅像已移置到仁德區「二空園區」，可豐富眷村文化展示內涵。

國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。

對於國父銅像被移置到仁德區二空園區，國民黨台南市議員王家貞說，感謝仁和里長讓國父銅像再站起來，但黨團非常明確地表達「不要把國父做小了，國父不只是眷村族群的，也是每一位在中華民國土地上每1位台灣人的」；黨團書記長林燕祝也說，去看了二空園區的基地，銅像就放在小小基地上，非常委屈，「要求把國父銅像移回到原址」。

台南市文化局說，孫文銅像原於1965年為紀念孫中山百年誕辰，由台南市各界發起，設立於當時的中區民生綠園（現為中西區湯德章紀念公園）。2014年因民間行動而被移除，後遷至文化局柳科典藏中心保存。

2024年7月，仁德區「二空新村園區」（簡稱二空園區）改建完成，園區規畫深入呈現從日治時期的空軍補給總庫，到戰後國民政府遷台，以及在地居民共同形塑的空軍眷村文化與地方歷史。

二空園區於2024年7月正式開幕，展館以「來自二空的呼喚」、「二空記事」、「共譜二空新篇」等主題，記錄當地居民的生命記憶，展現二空的歷史脈絡與文化發展，也讓園區成為遊客造訪台南的熱門新景點。

此次孫文銅像設置於二空園區，不僅補充了園區原有展覽內容，更進一步作為台灣多元歷史發展的見證，讓民眾在認識二空眷村文化的同時，也能理解歷史中的不同面向，深化園區的文化價值與教育意義。

國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局表示，孫文銅像移到二空園區，可豐富眷村文化展示內涵。圖／台南市文化局提供
台南市文化局表示，孫文銅像移到二空園區，可豐富眷村文化展示內涵。圖／台南市文化局提供
國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員王家貞等團體今天下午到湯德章紀念公園高舉「國父孫中山逝世百周年，倫敦蒙難，台南落難，誰來為國父洗雪冤屈」，訴求把國父銅像移回原址。記者吳淑玲／攝影

台南 文化局 眷村

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